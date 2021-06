Ordenan prueba de Covid-19 obligatoria a comerciantes en Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ordenó que los comerciantes se realicen pruebas rápidas de Covid-19 periódicamente. Cada 15 días se realizará desinfección de los mercados y de forma paralela se hará pruebas de coronavirus. Habrá sanciones si no acatan las disposiciones.

Fuente: El Mundo

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a la cabeza del alcalde Jhonny Fernández refuerza las acciones por la salud. El martes se procedió con la limpieza y desinfección del nuevo mercado Los Pozos y se desplegó médicos con pruebas rápidas a comerciantes para diagnosticar covid-19.

La máxima autoridad municipal instruyó que cada 15 días se haga la desinfección profunda de todos los centros de abastecimiento, misma que se ejecutará con recursos de los comerciantes, prueba rápida de forma obligatoria a vendedores y ninguno puede vender sin usar barbijo y alcohol.

“Hoy hemos venido con brigadas médicas, también estamos con limpieza, desinfección, hay que desinfectar todos estos mercados porque mucha gente viene y lo que queremos que esto se haga de forma eficiente para evitar los contagios. Vendedor que no se haga la prueba no va a poder vender en un ningún mercado, es obligatorio, si hay síntomas les vamos a dar tratamiento. Cada 15 días máximo se tiene que hacer desinfección puesto por puesto, pasillo por pasillo, los que no cumplan se les clausura el puesto y si hay más de 2 o 3 infectados y no se ha dado parte se clausura el mercado”, advirtió Fernández.

Los comerciantes del mercado nuevo Los Pozos destacaron las acciones para combatir el covid-19 y se comprometieron a desinfectar el centro de abastecimiento cada 15 días, someterse a pruebas de diagnóstico, apoyar las tareas de limpieza y los controles de bioseguridad en el ingreso y puestos de venta.

“Nadie se va a poner en contra de la salud, es prioridad para todos nosotros. Vamos a apoyar esta decisión de que cada 15 días hagamos la desinfección, hoy con el sacrificio de todos los gremiales vamos a hacer una limpieza, cada uno va a limpiar su puesto, va a desinfectar. Tenemos 25 cisternas de 15.000 litros, cada asociación está comprando su agua, estamos apoyando, porque son buenas medidas para todos”, expresó Rodolfo Ochoa, dirigente gremial.