Oruro no reportó decesos a causa del Covid-19, después de más de un mes

Fuente: https://lapatria.bo

Este lunes, Oruro no registró decesos a causa del Covid-19, luego de semanas en las que la cifra de fallecidos no disminuía. La última vez que no hubo víctimas de la enfermedad, fue el 2 de mayo. Por otro lado, los nuevos contagios registrados son 34, según el reporte diario del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Sobre los nuevos casos, 25 son de la Capital del Folklore de Bolivia, cuatro de Huanuni, tres de Caracollo, uno de Huachacalla y uno de Poopó.

Los laboratorios clínicos descartaron que 112 personas lleven el virus en su organismo. Asimismo, dos pacientes recibieron el alta tras vencer satisfactoriamente la enfermedad, con lo que se contabilizan 17.251 casos recuperados.

Desde que se reportó el primer contagio en el departamento el 10 de marzo de 2020, los casos confirmados son 21.674, de los cuales 3.285 continúan “activos”.