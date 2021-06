Planta de oxígeno y bono escolar: Observaciones de Manuel Saavedra molestaron al alcalde Fernández

Fuente: Prensa Demócratas

Durante la sesión de Concejo Municipal donde el alcalde cruceño brindó un informe al pleno sobre las acciones para combatir la pandemia, el concejal Manuel Saavedra, expuso la dramática situación de la población que encuentra los tanques de oxígeno y las recargas a precios elevados por la especulación.

En este marco, el legislador recordó que presentó un proyecto de ley a inicios de junio para contar con plantas de oxígeno en el sistema de salud municipal de segundo nivel y criticó que el ejecutivo realiza muchos anuncios poniéndose plazos lo que genera expectativas en los vecinos, hecho que molestó al burgoamestre que tuvo un cruce de palabras con el concejal.

“Me preocupan los anuncios que hacemos, el 21 de mayo el secretario de administración y finanzas dijo que el 20 de junio se pagaría el bono escolar pero no se va a pagar. ¿Con qué necesidad nos comprometemos a cosas que no vamos a poder cumplir?, la gente se ilusiona cuando escucha esas buenas noticias de las autoridades, lo mismo ha sido con el oxígeno, se hablaba que en 15 días Santa Cruz iba a tener una planta de oxígeno y no va a ser posible”, puntualizó.

El alcalde exigió un documento y Saavedra le mostró la invitación pública lanzada a inicios de mes para la adquisición de la planta de oxígeno que estipula un plazo de entrega de 15 días calendario con instalación y funcionamiento. “Es importante aprender de los errores, esa anterior convocatoria tendría un problema en los tiempos de entrega, máximo 15 días calendario con instalación y funcionamiento, siendo casi imposible tener un proveedor serio que le garantice calidad debido a la alta demanda mundial de estas plantas”, aseveró.

Finalmente le pidió a la primera autoridad municipal que en el órgano ejecutivo se organicen, midan los tiempos y cuando se comprometan a algo le cumplan a la gente. “Las sugerencias o críticas no es hacer política, celebro que el alcalde venga a dar informe al Concejo porque muestra transparencia, pero eso no implica que tengamos las voces embargadas, muchas veces vamos tener que debatir o discutir. Nuestra obligación como ejecutivo y legislativo es que cuando llegue esa cuarta ola, nos encuentre mejor preparados con oxígeno y con vacunas”, acotó.

Dato

El 2 de junio, Manuel Saavedra presentó al Concejo Municipal y entregó en sus manos al alcalde, un proyecto de ley para implementar un sistema de plantas de oxígeno en los cinco hospitales de segundo nivel de la ciudad (Pampa de la Isla, Plan Tres Mil, Villa Primero de Mayo, Francés y Bajío del Oriente).