Potosí: Terapia intensiva de la CNS está al límite por falta de oxígeno

Fuente: https://elpotosi.net

Desde la semana pasada la CNS en Potosí hizo conocer su estado de alerta ante el incremento de casos de coronavirus y la falta de oxígeno. Por ello, se ha comunicado que la unidad de terapia intensiva que se encuentra ubicada en el Hospital Móvil de la zona Las Delicias, limitó el ingreso de nuevos pacientes.

“Tenemos todavía el problema del abastecimiento de oxígeno que, si bien, en conjunto con las autoridades se está tratando de subsanar todos estos aspectos, el (factor crítico) a nivel nacional se siente también en Potosí porque no tenemos una planta de oxígeno”, dijo el responsable de terapia intensiva, Osmar Villa.

“Por ahora el ingreso está siendo un poco restringido porque precisamente una de las normas de atención de terapia intensiva es que no se puede recibir a pacientes a los que no se pueda ofrecer lo principal que no haya un medio de resolución”, explicó.

El médico dijo que sobre la capacidad instalada se recibe a pacientes para garantizar su atención en terapia intensiva. “Vemos la cantidad de oxigeno que se nos va aportando exacta como para la cantidad de pacientes que tenemos ahora que por suerte vamos resolviendo de algunos pacientes y podemos sacar. Pero la situación sigue siendo crítica hasta que no se pueda dar una solución definitiva por el abastecimiento de oxígeno”, añadió.