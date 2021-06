Precios de viviendas bajan cerca de un 25% en Tarija

Fuente: https://elpais.bo

Antes adquirir una vivienda resultaba ser una necesidad de primera línea para las familias, hoy en día esto queda en segundo plano debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19. En este marco los precios y ventas de viviendas y lotes, como también los alquileres y anticréticos, redujeron en cerca de 25% en la ciudad de Tarija, según datos proporcionados a El País por brókers y propietarios de inmobiliarias legalmente establecidas en el departamento.

Los expertos del área concuerdan que con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que viene registrando el departamento desde la gestión 2015, sumado a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus en 2019, “la burbuja inmobiliaria” o el “boom” inmobiliario en Tarija quedó en mito.

“Una burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación”.

Oscar Prada, bróker de RE/MAX Tierra Nueva, explica que Tarija, en la época del gas, se volvió un lugar atractivo para los inversores del sector inmobiliario, toda vez que se registraba un gran movimiento económico y las personas tenían capital en mano.

Agarrados de esta teoría y con la creación de una “corriente especuladora” muchas de esas inversiones se vieron afectadas por los elevados precios del sector inmobiliario, tanto así que Tarija llegó a ser catalogada en esa época como “la ciudad más cara de Bolivia”. Sin embargo, la situación actual ya no es la misma.

Para Fidelia, propietaria de una empresa de bienes raíces, “los precios de viviendas y alquileres se han reducido abruptamente en el departamento de Tarija”, generando de esta manera pérdidas significativas para el sector inmobiliario. Señalan como las principales causas a la falta de circulante, salarios bajos y el cierre de empresas y negocios.

“La venta de departamentos se ha paralizado, hay mucha gente que ha construido, pero muchos no están pudiendo vender los departamentos porque no hay circulante (…) Los precios también han bajado, por ejemplo, si antes un alquiler estaba en Bs. 2.500, ahora lo están ofreciendo en 1800 o 1700, la misma situación ocurre con la venta de casas”, mencionó.

Prada explica que la actividad inmobiliaria del área comercial, seguida de las casas residenciales ha tenido una baja de precio sustancial. “En la parte comercial estaríamos hablando de entre un 20 a 25% menos con relación al 2019 (…) mientras que propiedades residenciales, de alta gama, con muchos metros cuadrados bajaron entre el 15 y 25%”.

Las familias tienen otras necesidades

La necesidad primordial de una familia, sobre todo es esta época de pandemia, ya no radica en querer adquirir un bien inmueble, sino más bien, está en no enfermarse y no perder su fuente de empleo, según los datos de una encuesta elaborada por El País. Por su puesto cada caso es diferente y mucho dependerá de cómo les ha afectado el Covid-19.

De acuerdo a los agentes inmobiliarios, los departamentos pequeños y las soluciones habitacionales sencillas son los más requeridos por las familias que viven o llegan a Tarija, seguidos de las casas quinta, que se encuentran un poco alejadas de la ciudad. Esto también debido a la recesión económica y la pandemia.

“Lo que mayormente ahora están buscando son los departamentos chicos, de hasta 130 metros que es a lo que llega el bolsillo del tarijeño. Los departamentos que no tienen áreas comunes para disfrutar y con buena distribución de los ambientes”, informó Oscar Prada a tiempo de resaltar que las dependencias para trabajadoras del hogar se fueron eliminando de los requerimientos de las familias.

“Hay familias por ejemplo que nosotros hemos detectado que están prefiriendo vivir en los alrededores de la ciudad, o en barrios residenciales, pero más alejados por temas de espacio. La pandemia ha hecho que las familias busquen más espacio y los encuentran incluso con menores precios”, señaló.