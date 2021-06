Primera protesta contra Copa, vecinos piden que se respete la designación del control social

Fuente: paginasiete.bo

El distrito 4 de la ciudad de El Alto se movilizó esta mañana para exigir a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que “respete” la elección del Control social. Según uno de los dirigentes, el municipio no respetó las conclusiones del ampliado de los dirigentes de zona, sino que designó a quienes fueron elegidos por ocho personas.

“(Elegimos a Control social) En ampliado orgánico del Distrito municipal 4, en fecha 2 de mayo, con la mayoría de los presidentes, 70 u 80%. El viernes pasado nos encontramos con la posesión del supuesto Control Social, que sale de (la elección) ocho personas que son camaleones”, denunció Roberto Huayhua, uno de los dirigentes zonales del distrito 4.

El representante explicó que el control social debe fiscalizar las obras que realiza la alcaldía en los diferentes barrios, “nosotros los presidentes estamos pidiendo a la señora Eva Copa, nuestra alcaldesa, que se respete lo que nosotros nombramos”, reiteró a Cadena A.

Según Huayhua, durante la gestión pasada se nombró controles sociales desde el municipio y no fiscalizaban las obras ediles. “En el pasado hemos sido intimidados o intromisiones políticas, se nombraron a sus propios controles sociales con Soledad Chapetón. Como eran de ellos, no fiscalizaron nada la parte económica, ahora dicen que no hay plata para El Alto y no se va ejecutar, por eso el problema”, aseguró.