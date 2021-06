Prueban que Evaliz no tenía certificado y echan a médico

Evaliz Morales se inmunizó el 24 de mayo con 26 años y no presentó el certificado médico. Foto:Archivo.

Jorge H. Quispe C. / La Paz

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) comprobó que Evaliz Morales, hija de Evo Morales, nunca llevó el certificado médico que prometió a una enfermera, cuando se vacunó en mayo a sus 26 años; pese a ello, el director de salud de la Caja Bancaria Estatal (CBES) fue destituido, informó el responsable de la Asuss, Javier Patiño. El director ejecutivo de la CBES, Eduardo Flores, sostuvo que el profesional “cumplió su ciclo”.

El responsable de la Asuss indicó que al momento de recibir la vacuna, sin cumplir el requisito de edad, Evaliz Morales no tenía certificado médico, pero afirmó a la enfermera que la atendió que lo presentaría después, por lo que se procedió a su inmunización contra la Covid-19.

“Después de la vacunación, se fue, no lo trajo ese día el certificado, tampoco el día siguiente, tampoco a los dos días, tampoco al tercer día”, agregó Patiño.

No obstante, y una vez finalizada la investigación de la Asuss, el director de salud de la CBES fue destituido de su cargo. “Ha sido despedido el gerente médico (en realidad es director de salud), lamentablemente eso es una decisión que toma cada máxima autoridad ejecutiva y lógicamente no vamos a estar mencionando nombres, nada, pero para que se demuestre que aquí no hay privilegios con nadie ni para nadie, es que se ha aplicado la sanción correspondiente”, declaró Patiño a Erbol.

El caso fue denunciado luego de conocerse que la hija del exmandatario, de 26 años de edad, recibió la primera dosis el 24 de mayo en la CBES, mientras la inmunización anticovid atendía sólo a los mayores de 50.

En la CBES

Este medio se comunicó con el director ejecutivo de la CBES, Eduardo Flores, quien en principio indicó que no tiene la orden para emitir información al respecto de la destitución del director de salud a raíz de la vacunación a Evaliz Morales.

Sin embargo, explicó que los entes gestores de salud son “independientes, con autonomía de gestión”, al insistirle sobre el caso Evaliz, Flores agregó: “El director de salud… bueno ha cumplido su ciclo, en realidad está cumpliendo. Estaba designado (en ese cargo) por la muerte de otro director”, acotó.

¿Es por el caso de Evaliz Morales? Preguntó otra vez este medio a Flores que se limitó a indicar: “En realidad ha sido coincidencia (con ese caso) y una decisión también interna, esa es la situación, no hay más comentario como dice Patiño (director de la Asuss), son decisiones internas”, puntualizó Flores.

Al respecto, Fernando Romero, ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines La Paz, calificó como “cobarde la decisión de despedir al médico que “solo recibe órdenes de superiores”.