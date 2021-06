¿Qué futuro tiene la combinación de vacunas diferentes?

Fuente: DW

Cuando la Agencia Europea del Medicamento dio su aprobación, Alemania empezó a vacunar con AstraZeneca a personas que estaban dentro de los grupos de población priorizados. Tras producirse algunos casos de coágulos cerebrales después de la aplicación de la vacuna, sobre todo en personas jóvenes, el 1 de abril de 2021, la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko, por sus siglas en alemán) desaconsejó el uso de AstraZeneca para inmunizar a los menores de 60 años. Eso implicó que un gran número de personas que ya habían recibido una primera dosis de AstraZeneca tuvieran que ser inoculadas después BioNTech/Pfizer o Moderna como segunda dosis. Actualmente, todos los adultos en Alemania, sin importar la edad, pueden volver a vacunarse con AstraZeneca después de sopesar con su médico los riesgos.

Ahora, un reciente estudio indica que combinar dos vacunas diferentes podría ser más interesante que una mera solución de emergencia. Investigadores de la Universidad del Sarre hallaron que la personas que primero se vacunaron con AstraZeneca y después con BioNTech-Pfizer mostraron una respuesta inmune más fuerte que la de aquellos pacientes que recibieron dos dosis de la misma vacuna. ¿Es hora de abordar un enfoque mixto de vacunas para todo el mundo? No exactamente.

Resultados preliminares

El comunicado de prensa de la Universidad del Sarre hace hincapié en que los hallazgos del estudio son preliminares y todavía no han sido completamente evaluados científicamente. Antes de que los científicos publiquen oficialmente el estudio, investigarán la edad y género de los pacientes, y analizarán qué combinaciones pueden causar efectos secundarios más severos.

Pero el equipo que llevó a cabo el estudio se mostró sorprendido por los claros resultados. «Por eso queremos comunicar nuestros hallazgos ahora, y no esperar hasta completar el proceso científico,» dice la profesora Martina Sester en el comunicado.

Diez veces más anticuerpos

El estudio contó con 240 participantes y tuvo lugar durante los pasados meses. Algunos de ellos recibieron dos dosis de AstraZeneca, otros dos dosis de BioNTech-Pfizer, y un tercer grupo una combinación de ambas vacunas. Los investigadores compararon la respuesta inmune de los participantes dos semanas después de recibir la segunda dosis. «No solo analizamos el número de anticuerpos, sino también la efectividad de los llamados anticuerpos neutralizantes», explica Sester.

En términos de desarrollo de anticuerpos, la doble dosis de BioNTech y la combinada AstraZeneca-BioNTech fueron significativamente más efectivas que la doble dosis de AstraZeneca. Los participantes que recibieron una de las dos primeras combinaciones produjeron diez veces más anticuerpos. En cuanto a los anticuerpos neutralizantes, los mejores resultados fueron para la mezcla entre BioNTech y AstraZeneca.

Una vía prometedora

Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid con 663 participantes llegó a una conclusión similar. Los resultados preliminares de la investigación fueron publicados por la revista científica Nature. Dos tercios de los participantes recibieron una segunda dosis de BioNTech-Pfizer después de haber sido inoculados inicialmente con AstraZeneca. El resto no había recibido segunda dosis en el momento de publicación del estudio. Quienes recibieron la doble dosis mixta produjeron niveles mucho más elevados de anticuerpos tras la segunda dosis, y esos anticuerpos eran capaces de reconocer e inactivar el SARS-CoV-2 en pruebas de laboratorio.

El problema con este estudio es que todavía no muestra resultados finales ni ha sido revisado por pares, aparte de que no incluye al grupo de control que recibió dos dosis de la misma vacuna, por lo que todavía no puede establecerse comparación directa entre ambos grupos.

Si los resultados iniciales son el camino a seguir, la combinación de AstraZeneca con BioNTech-Pfizer parece ser una prometedora vía para inmunizar a la población contra el coronavirus. Los investigadores no disponen todavía de suficiente información para saber por qué la combinación de ambas vacunas puede resultar en una mayor inmunidad. «Creemos que si otros equipos de investigación llegan a conclusiones similares a la nuestra, el enfoque mixto de vacunación debe ser seriamente considerado», dice.

