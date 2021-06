¿Qué mitos y miedos influyen en la población para no ir a vacunarse contra el Covid-19?

El proceso de vacunación contra el coronavirus avanza en Santa Cruz de la Sierra, aunque en los últimos días se evidenció que en los puntos de inmunización ha disminuido la asistencia de personas.

Los mitos sobre las vacunas influyen y causan temor en la población. Algunos comentaron que se hicieron vacunar por padecer enfermedad de base, otros ven la realidad de otros países que al vacunar al mayor porcentaje de su población están volviendo a una nueva normalidad.

“Con un poquito de miedo, pero ya me hice vacunar. Se escuchar rumores y eso da un poco de miedo”, comentó una comerciante. Mientras que otro hombre dijo que “no tuve miedo, escuché algunos comentarios de que no era efectiva la vacuna, pero no creo yo me siento bien”, aclaró.

Entre las personas que no se han vacunado indicaron que “No sé si me haré vacunar, no estoy bien informado y tengo miedo”. Y otra joven respondió que “no estoy informada al 100% para saber que tiene la vacuna, no pienso arriesgarme”, sostuvo.

Los mitos, dichos, comentarios e incluso publicaciones en redes sociales causan susceptibilidad y dudas en la población.