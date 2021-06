Rebrota la disputa por los bienes del padre Obermaier

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Nicolás Chávez que se identifica como vecino de Villa Adela, acusa al excandidato a alcalde de El Alto, Gregorio Condori de lucrar a nombre de la fundación Cuerpo de Cristo que dirigía el fallecido padre Sebastián Obermaier.

“Los vecinos de Villa Adela fuimos engañados y utilizados por la pandilla de Gregorio Condori”, fueron las palabras de Chávez, quien asegura que Condori se aprovechó del trabajo, del apellido y de la Fundación que creó el padre Obermaier.

“Este señor se autoproclamó como Alcalde de El Alto a los pies de la tumba del sacerdote, incluso utilizó los ambientes de la iglesia para hacer campaña política”, atribuye, además afirma haber conocido al finado.

El vecino de Villa Adela lamentó que el exmonaguillo y posterior candidato a la Alcaldía no haya respetado la memoria del padre Sebatián Obermaier que dio su vida en beneficio de la urbe alteña, porque desde su llegada hasta el día de su muerte, siempre peleó y trabajó por el desarrollo de la ciudad.

“Condori no respetó siquiera a un muerto que no puede defenderse, ni opinar sobre este sacrilegio que cometió. Dios no castiga con palo y fue el pueblo alteño que rechazó a este impostor que sacó cero voto en las elecciones”, expresó.

Tras el fracaso político en las últimas elecciones subnacionales, Chávez asegura que Gregorio Condori continuó lucrando de la obra y la institución que pertenece al pueblo alteño.

“NO RINDE CUENTAS”

Al respecto, el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Eddy Condori lamentó este tipo de actitudes de parte del ex hombre de confianza del padre Sebastián Obermaier, Gregorio Condori, quien en lugar de llevar en alto el nombre del párroco, lo único que hace es denigrarlo con hechos irregulares.

“La Fundación Cuerpo de Cristo y el canal 57 fueron creados con un fin social y no para que lucren unos cuantos vivillos, hay muchas denuncias y documentadas de cómo el señor Condori que se aprovecha de la fundación, su primera esposa es responsable del asilo de ancianos y su otra esposa es la responsable del albergue de niños”, asegura el exdirigente, quien dice contar con todas las pruebas de las acusaciones.

El exdirigente, también cuestionó que Gregorio Condori, hasta el momento no rindió cuentas de los recursos que recibió como donación o financiamiento por parte de Alemania.

“Por ejemplo, el canal 57 tiene un financiamiento de más de 20 mil dólares por mes que envían de Alemania, hasta la fecha no se sabe dónde están esos recursos, nunca se supo dónde fueron a parar todas las donaciones que ha conseguido el padre Obermaier”, ratifica.

El denunciante manifestó sobre la necesidad que el excandidato a cargo de la Fundación Cuerpo de Cristo y del canal 57, rinda cuentas ante los vecinos de la zona Villa Adela.

“Hay muchas denuncias que deben aclararse, sería que convoquen a las juntas de vecinos de Villa Adela a una asamblea general, tomen decisiones y se aclaren los malos manejos de la fundación”, finalizó.

PRIMERA PELEA

No es la primera vez que se disputan por los vienes del padre Sebastián Obermaier, ya que en primera instancia el primero que apreció a reclamar por los bienes fue el exdiputado Alexandro Zapata, quien además decía tener la facultades para tomar el control de la Fundación.

El problema incluso llegó a estrados judiciales y ahora aparecen los vecinos del sector de Villa Adela quienes denuncian que “unos cuantos” se aprovechan de los bienes que dejó el párroco de Villa Adela.