Días anteriores se supo de un proyecto para que el Banco Central de Bolivia pueda comprar oro proveniente de la producción nacional, dicha medida está destinada a incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN), esta medida no se realiza solamente en Bolivia, a nivel internacional tenemos que China y Rusia, prácticamente están arrasando en la compra internacional de oro.

Esta operación financiera se realiza debido al incremento en la cotización del oro, pero sobre todo debido a que las monedas internacionales “más fuertes” como el dólar americano, el euro, entre otras sufren también fluctuaciones producto de las devaluaciones e inflaciones “económicamente naturales” que ocasionan la disminución de su valor.

Solo como ejemplo, tenemos que en el régimen de Añez en noviembre de 2019, las RIN eran de $us. 6.432 millones de los cuales $us. 4.410 millones estaban en moneda (dólares y euros) y el valor del oro ascendía a $us. 2.021 millones; para el final del régimen (noviembre 2020), el valor del oro se incrementó a $us. 2.621, pero este aumento no se dio por el incremento del oro físico, sino que la cotización del mismo se incrementó, vale decir que el régimen de Añez sin hacer nada incremento las reservas en más de $us. 600 millones.

Respecto a las monedas extranjeras, las mismas se redujeron a $us. 2.623 millones, vale decir que el régimen se gastó $us. 1.787 millones, dejando solamente lo mínimo necesario para que el país no entre en default, no pudieron gastar más de las reservas porque la ley y lo disponible no se los permitía, dichos gastos podrían justificarse por la emergencia sanitaria producto de la pandemia, sin embargo los mismos se vieron comprometidos y entraron en duda por los actos de corrupción como los respiradores o la compra de gases que fueron parte de la disminución de nuestras reservas.

La autorización al Banco Central de Bolivia para poder adquirir oro, hace que esta entidad pueda fortalecer e incrementar las RIN y de este modo tener la musculatura financiera para que la moneda nacional siga teniendo la solidez y no pierda su poder adquisitivo y de este modo garantizar el crecimiento económico que Bolivia encabezó durante 6 años a nivel sudamericano.

En caso de que algún gobierno quiera disponer de las reservas, la misma debe estar técnicamente bien estructurada, para que sea destinada a incrementar la productividad del país, vale decir si vamos a disponer de nuestros ahorros estas se deben traducirse en un incremento los ingresos nacionales o en el mejor de los casos ser la base para la industrialización de nuestra economía y no como ocurrió en el régimen de Añez que con el pretexto de la pandemia las reservas se fueron en gasto corriente, todo sumado a los actos de corrupción ya conocida por la sociedad.

En términos populares, las Reservas Internacionales no es nada más que los “ahorros” del país, expresado en billetes internacionales y en oro, este ahorro se alimentan con las exportaciones tanto de nuestras materias primas como de las exportaciones no tradicionales, estos deben tener una normativa clara y un control estricto respecto a su utilización.