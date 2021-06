Resolución fiscal rechazó denuncia contra magistrada Joyce Choquerive

En la nota “Felcn: Acusados de narcotráfico frenaron designación de vocales” publicada por este medio el martes 8 de junio reciente, se afirmó que la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Joyce Lizeth Choquerive Sossa es parte de las investigaciones del caso Montenegro.

Al respecto, la magistrada envió a EL DEBER una solicitud de retractación pública, indicando que es falso que ella sea parte de esas investigaciones, debido a que el 22 de marzo de 2021 se emitió en su favor una Resolución

Fiscal de Rechazo de Denuncia referido al caso denominado Montenegro (NUREJ 70218604/ SC-SCZ1900142). Aclarado está.

La magistrada también se refiere a otra parte de la nota donde se afirma que ella “logró hace algunos meses hacer anular la imputación en su contra argumentando que se vulneraron sus derechos”.

En referencia a ese punto, Choquerive señala que es falso que ella pueda “hacer anular la imputación” al no ser de su competencia, porque ella no administra justicia, y que ejerció su derecho constitucional a la defensa, haciendo uso de él conforme le facultan las leyes “y no en base a una vara mágica o suprapoder con el que pueda manejar a mi antojo las resoluciones judiciales”.

En la nota en cuestión del 8 de junio la expresión “logró hace unos meses hacer anular la imputación en su contra”, no señala ni insinúa ningún procedimiento irregular.