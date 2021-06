Reyes Villa ofrece trabajo en el municipio de Cochabamba al “ratón Mickey”

Armando ya se ganó el cariño de los ciudadanos de Cochabamba y es el personaje más conocido de la plaza 14 de

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Fuente: El Deber

Ratón Armando o ratón Mickey, cualquiera de los nombres sirve para llevarse un abrazo de este popular personaje que trajina en la plaza 14 de Septiembre del municipio de Cochabamba. Se trata de un muchacho de la calle con capacidades especiales que reparte abrazos todo el día y este sábado logró que el alcalde, Manfred Reyes Villa le ofreciera trabajo en ese municipio.

“Pasé por muchas pruebas, gracias Capitán por esta oportunidad, no solo es apoyarme a mí sino a las personas que ya no están conmigo, que han fallecido, ella también me apoyaba, la mejor persona que ha fallecido”, le dijo esta mañana el muchacho al burgomaestre cochabambino luego del ofrecimiento que le hiciera.

De acuerdo con los relatos de los medios locales de Cochabamba, Armando es huérfano desde los cuatro años y sufre de retardo mental. Estuvo en distintos orfanatos donde ya no pudo quedarse luego de cumplir los 18 años. Cayó en la indigencia y sobrevivía ayudando en menesteres locales. La solidaridad de las personas hizo que le compraran un traje del famoso personaje de dibujos animados, Mickey Mouse y desde entonces reparte abrazos en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba.

La directora de la Secretaría de Desarrollo Humano de ese municipio, Jenny Rivero, explicó que ellos están buscando dónde colocar a Armando para que preste alguna función, y agregó que la Defensoría de la Niñez tiene programas de atención para personas con capacidades diferentes.

El muchacho, según los medios de comunicación, no tiene una vivienda, el traje de Mickey Mouse que luce en el día lo deposita en alguna casa de sus protectores y él se va a dormir a algún cajero automático de una entidad bancaria y al día siguiente vuelve por su traje. Todos estos problemas serán atendidos por la Secretaría de Desarrollo Humano.

Mientras tanto, los funcionarios de Protocolo de Reyes Villa, le dijeron a Armando que lo esperaban el lunes a las 8:00 en la puerta del municipio.