Ricky Martin y Paloma Mami ponen al mundo a bailar con “Qué Rico Fuera”

El artista global y ganador de múltiples Grammy Ricky Martin regresa este 2021 con “Qué Rico Fuera”, un mega éxito junto a la emergente artista internacional Paloma Mami que promete poner a bailar a todo el mundo.

La unión de talentos de Ricky y Paloma combinado con la fusión entre los géneros pop, afrolatino y urbano, con una letra seductora, hacen de “Qué Rico Fuera” un tema original, refrescante y sumamente necesario en este tiempo.

Compuesto por Ricky Martin y Paloma Mami junto a los también productores del tema Wissem Larfaoui, Kevyn Mauricio Cruz y Juan Camilo Vargas estrenaron en YouTube y todas las plataformas digitales, junto a un nuevo video, dirigido por el reconocido director Jessy Terrero y filmado en un día en Simi Valley, CA.

Ricky siendo fiel admirador de la música de Paloma, decidió contactarla y fue entonces cuando ambos artistas la grabaron por separado debido a la pandemia y meses después se conocieron en persona en el set del video en donde compartieron hasta la madrugada cuando finalizó la jornada de trabajo.

“Yo conozco su trabajo y estoy un poco obsesionado con ella. Cuando la canción llegó a mi vida inmediatamente pensé que quería hacerla con ella. Paloma es una guerrera, con un talento maravilloso y estoy feliz de que pudimos trabajar juntos. Espero que el público sienta la buena vibra con la que grabamos la canción. Creo que la van a querer escuchar una y otra vez”, anticipó Ricky.

Por su parte, Paloma expresó, “Cuando me llamaron yo no lo podía creer. ¡Estaba tan emocionada! Cualquiera se pondría así de saber que trabajarían con alguien tan tremendamente talentoso como Ricky. Para esta canción me salí de mi zona de confort y escribí un poco más sexy de lo que normalmente acostumbro y me encantó. Mis fans van a estar muy orgullosos de mi Chile, mi familia y yo estamos felices”.

“Qué Rico Fuera” es el primer sencillo del anticipado nuevo álbum de Ricky titulado Play y formará parte del repertorio de su esperada gira en vivo, la cual recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá junto con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra a partir del 25 de septiembre.