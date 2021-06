Sancionarán a quienes enciendas fogatas en la noche de San Juan en El Alto

Fuente: www.elalteno.com.bo

Autoridades de las alcaldías de La Paz y El Alto, desplegarán su personal especializado y con apoyo de los efectivos de la unidad de bomberos para evitar el encendido de fogatas en la noche de San Juan que según la tradición es la noche más fría del año.

Por ejemplo, la alcaldía de El Alto, tiene previsto movilizar todo su personal con ese objetivo. “Desde la Dirección de Riesgos vamos a tener a 80 personeros del Municipio controlando las fogatas”, indicó el responsable del área, Carlos Aruquipa.

Explicó que se hará el uso de cisternas para hacer el apagado inmediato de las fogatas y evitar que se usen los fuegos pirotécnicos, que indicó que son dañinos para la población y el medioambiente. “Nos haremos presentes para apagar las quemas y la Dirección va tomar las medidas de sanciones correspondientes”, indicó.

No se dio a conocer el tipo de sanciones que se emitirá para los infractores y al contrario se indicó que las denuncias se pueden hacer a la línea gratuita 0800-10-1420 las 24 horas del día.

DAÑINO

Las fogatas no son favorables solamente con el medio ambiente, sino también a la salud de personas que llegaron a enfermar con coronavirus. Las quemas y la contaminación pueden afectar a pacientes con Covid-19, ya que hace más difícil su recuperación.

«El humo provoca la inflamación de las vías respiratorias y las personas que quedaron con fibrosis pulmonar y con dificultad para respirar tienen problemas en su salud», explicó Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sirmes.

Desde la Alcaldía de La Paz, el secretario de Medio Ambiente, José Carlos Núñez, pidió evitar el encendido de fogatas y el uso de juegos pirotécnicos la noche del 24 de junio.

EL PEDIDO DE ARIAS

“Yo les pido, no quemen, salven la vida, no prendan fuego”, fue el pedido a la población que hizo el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, a horas de la fiesta de San Juan, cuando anunció que se realizará un “control estricto” contra fogatas y fuegos pirotécnicos para cuidar la calidad del aire paceño.

“Vamos hacer controles estrictos contra la pirotecnia y las fogatas”, anunció el burgomaestre y aseguró que la medida no solo es para el cuidado del medio ambiente, sino porque el humo afecta mucho más los pulmones de las personas que enfermaron de Covid-19.

“La persona muere porque no puede respirar, porque su pulmón se colapsa, no es que le duele la uña, la gente no entiende que lo que hoy depreciamos (aire limpio), porque lo tenemos en cantidad, cuando estamos enfermos es lo que más extrañamos”, reflexionó Arias, quien reiteró que en la noche de San Juan se realizarán “controles estrictos” para evitar las quemas y la venta de juegos pirotécnicos.

PLAN

La Alcaldía de La Paz elaboró un plan para prevenir la quema y los incendios forestales durante la noche de San Juan, el cual contiene dos partes: la preventiva y la de los operativos que se ejecutará entre las 18:00 de ese día y las 02:00 del jueves 24 de junio.

El secretario municipal de Gestión Ambiental, José Carlos Campero, informó que la campaña tiene el fin de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía para que no generen incendios forestales. Anunció que del operativo del 23 de junio participarán efectivos de la Policía Nacional, los grupos de rescate Geri y Gaem de la Alcaldía, los Bomberos Santa Bárbara, Geos, FV Feros y Estrella de la Vida, además de los Guardaparques y 15 grupos de voluntarios.

CASOS

Autoridades de salud dieron a conocer del incremento de casos de coronavirus en los municipios de La Paz y El Alto principalmente, por lo que la fecha de San Juan y las fogatas, en algunos casos, empieza a generar preocupación.

“No se olviden que La Paz está recién incrementando sus casos, para lograr probablemente en una o dos semanas el pico con 1.500 contagios por día, por lo tanto, cualquier fogata, cualquier incendio en la ciudad de La Paz, significa muerte porque los enfermos de Covid-19 y los convalecientes de la enfermedad son los que más van a sufrir el incremento de contaminación en el medio ambiente”, aseveró Romero.