Santa Cruz: Cédulas vencidas ya no tendrán vigencia, el Segip convoca a la carnetización

No habrá más ampliaciones para los documentos caducados. Las cédulas de identidad y las licencias de conducir vencidas no tendrán validez a partir de mañana 1 de julio. El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz, Alpacino Mojica, pide a la población que tramiten la renovación para no perjudicarse en trámites y gestiones.

Esta noche fenece el plazo dispuesto por el Segip para dar validez a las cédulas vencidas. Durante la emergencia sanitaria del Covid-19 (desdela primera hasta la tercera ola) y para evitar la aglomeración de personas en las oficinas de atención al cliente, se acordó ampliar la vigencia de los documentos personales.

Mojica explicó que el Segip cuenta con un plan de contingencia para agilizar la atención a la población. La entidad cuenta con tres brigadas móviles que recorren los barrios para facilitar la renovación de los documentos.

El director del Segip recuerda que el trámite es sencillo y se realiza de manera inmediata. «Solo debe presentarse la boleta de pago por Bs 17 para acceder a la renovación». Explica que los certificados de nacimiento solo se exigen la primera vez que se emite el documento.

Segip emiten unas 700 carnés al día en las cinco oficinas de la institución. Son 160 funcionarios que atienden en las instalaciones del Segip en el Ventura, Indana, Mutualista, Villa Primero de Mayo y Plan 3.000.