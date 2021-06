Santa Cruz: En nueve días de este mes se reportan más de la mitad de los decesos Covid de todo mayo

Fuente: El Deber Leyla Mendieta





En mayo, el segundo mes con más fallecidos del año en Santa Cruz, fueron reportados 446 decesos por coronavirus mientras que en los primeros nueve días de este mes sumaron 253, es decir, más de la mitad en solo un tercio del mes.

Pese a esta tendencia en el aumento de decesos por coronavirus en el departamento este mes es distinta la situación de nuevos contagios.

Entre la semana 19 (del 9 al 15 de mayo) y la 20 (del 16 al 22 de mayo) fue cuando se encendieron las alertas, pues se pasó de 4.698 casos a 5.880, es decir, una adicional de caso 1.200 casos. Por lo que se asumieron medidas de restricción total por dos domingos consecutivos.

Como resultado, en las últimas tres semanas epidemiológicas se reportan similar cantidad de casos: la semana epidemiológica 23 (del 6 al 12 de junio) cerró con 5.773 contagios; la semana 22 hubo 5.844; la 21 fueron 5.843.

Al respecto, el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, remarcó que aún se sigue en descenso, pues el promedio de casos semanales es elevado, y pidió a la población cumplir con las medidas de bioseguridad.

“Esto no está en descenso (aunque) se ha tenido una leve desaceleración, el promedio por semana sigue siendo de 4.800 o más casos y los fallecidos lo mismo”, enfatizó a tiempo de detallar que la semana epidemiológica 22 se reportaron 190 decesos y en la anterior alrededor de 160.

Se repliega personal del domo

Mientras el departamento encara una nueva semana en este mes, según el Sedes será el pico de la tercera ola, los profesionales de los hospitales de tercer nivel de atención Covid están impago y sin nuevos contratos. Ante ello, como medida de protesta en el hospital San Juan de Dios, se dejó de recibir pacientes. A esto se suma que en ambos hospitales confirmaron que hay médicos que decidieron replegarse.

Aunque, de acuerdo a Aroldo Cuéllar, de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), ya se pagó a los profesionales, salvo excepciones.

Los profesionales lo contradicen. El responsable de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Andrés Martínez, remarcó que hasta ayer nadie del servicio Covid recibió sueldo. “Cada semana hay promesas, pero no se hizo real nada. Por eso se mantiene la medida de reducir las camas de atención”, confirmó.

El profesional indicó que los médicos impagos decidieron replegarse, por lo que están con el mínimo de personal para la atención de pacientes críticos Covid.

“Nos duele mucho que el Gobierno nacional no pueda solucionar este problema que es completamente administrativo. No hay excusa, falta voluntad para que en 90 días no se solucione este problema”, remarcó.

A su vez, el coordinador de los domos 2 Covid del Japonés, Richy Anderson, coincidió que hasta ahora a los profesionales les adeudan entre uno y tres meses y aún siguen sin firmar un nuevo contrato, pese a que el anterior venció el 9 de mayo.

Detalló que a raíz de esta situación se replegaron diez médicos y, de estos, al menos la mitad renunció formalmente.

Agregó que aún hay cerca de 20 profesionales que están asistiendo sin haber recibido pago de ninguno de los tres meses del anterior contrato y sin firmar uno nuevo.

Dosis para tres días

Aún no hay fecha para ampliar la cobertura a las personas entre 30 y 39 años en el departamento cruceño, por lo que hoy se continuará vacunando a mayores de 40 años.

En el caso de la capital cruceña desde hoy están habilitados ocho centros para colocar primeras dosis (ver tabla). Todos comienzan a atender a las 8:00 y solo tres centros cierran en distinto horario; la Universidad Evangélica atiende hasta las 13:00; el DM 10 hasta las 17:00 y la Fexpocruz hasta las 18:00. El resto atiende hasta las 14:00.

Hurtado indicó que de acuerdo al ritmo actual de vacunación se estima que las dosis entregadas el fin de semana al departamento, un total de 27.000, solo abastecerán por dos o tres días.

En Santa Cruz en la última semana se vacunó un promedio de 10.000 personas por día. Aunque el primero de junio en el departamento se logró vacunar 18.000 personas en un solo día.

Sin vacunar

Un total de 5.637.840 bolivianos mayores de 18 años aún no recibieron ninguna dosis de vacunas contra el coronavirus en el país, pese a que el Plan Ampliado de Inmunización (PAI) establece que en septiembre se debería alcanzar el 100% de cobertura.

Faltan tres meses y medio para este plazo fijado por el Gobierno nacional y la cobertura de las personas que recibieron al menos una dosis en el país es de 21,4% mientras que los que ya están inmunizados con las dos dosis solo llega al 7,2% del total de población meta, según el informe del Ministerio de Salud y Deportes hasta el 12 de este mes.

Este fin de semana llegaron al país 250.000 vacunas contra el coronavirus. De estas, 100.000 son primeras dosis de Sputnik y, un día después, 150.000 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por México. Estas últimas son segundas dosis para completar la inmunización de personas que recibieron la primera dosis entre marzo y abril.

Después de saldos que revisó el Ministerio de Salud y Deporte faltan un total de 30.000 segundas dosis de AstraZeneca.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, remarcó que las dosis de AstraZeneca serán destinadas en especial a los municipios fronterizos con Brasil, donde entre marzo y abril se adelantó la vacunación para contener el ingreso de la variante brasilera que causó estragos en el vecino país.

El viceministro de Viceministerio de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, confirmó que el 23 de este mes llegará un millón de vacunas Sinopharm. Dijo que igual se gestiona la llegada de las segundas dosis de Sputnik-V y de AstraZeneca, entre finales de este mes y el próximo.