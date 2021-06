Santa Cruz: Gobernación convoca a tomar medidas de mitigación contra las heladas, y pide a comerciantes no especular con los precios

Ante las temperaturas bajo cero registradas hoy en los Valles Cruceños_

La Gobernación, por intermedio del responsable de Información Agroproductiva (SIC Santa Cruz), Julio César Claure, convoca a los productores, principalmente de los Valles Cruceños, a tomar medidas de mitigación correspondientes contra las heladas a fin de no soportar pérdidas de sus cultivos, como la aspersión por riego y la creación de surcos de agua, y otras más tradicionales, como el hacer humo alrededor de los sembradíos.

La inquietud la hizo ante las temperaturas bajo cero registradas en dicha zona. Es decir, en Postervalle bajó a -4,4ºC; en Quirusillas, -1,1ºC; y en Los Negros, -0,2ºC. Esta situación climática originó una helada leve, debido que en Los Negros este fenómeno solo estuvo por una hora, en Quirusillas entre 3 a 4 horas, pero donde se sufrió más fue en Postrervalle, que duró casi toda la noche hasta las 7:00 de la mañana de hoy.

En este sentido, los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación ya se han desplazado a estos municipios para constatar si ha habido afectaciones en los campos productivos.

Y debido que no se ha constatado pérdidas por cultivos porque las heladas no fueron fuertes sino leves y pasajeras, Claure pidió a los comerciantes no especular con los precios de los productos primarios en el mercado, como las frutas y hortalizas que llegan de los Valles.

Fuente: Unidad de comunicación Gobernacón de Santa Cruz