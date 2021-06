Santa Cruz: Terminal Bimodal acatará restricciones y se mantendrá cerrada hasta el lunes

La terminal Bimodal, de la ciudad de Santa Cruz, programó la salida de los últimos buses para las 14:00 de este sábado. Posteriormente el lugar estará cerrado acatando las restricciones de circulación y encapsulamiento determinadas por las autoridades locales.

Si bien anunciaron que tendrán pérdidas económicas, indicaron que darán cumplimiento a la normativa. “No hay ingreso, los buses saldrán con lo que tienen y el gasto por operaciones es el mismo”, señaló el encargado de una empresa.

La Bimodal retornará con la atención este lunes por la mañana, señaló Mario Pérez, administrador de la terminal.

“Hay mucha gente que trabaja aquí en la terminal, daremos hasta las 15:00 para cerrar las instalaciones. Para mí estas restricciones no sirven, el resultado es que los casos no bajan de los mil casos todos los días. No está bajando los contagios, tienen que ver el perjuicio que causa”, manifestó Pérez.

