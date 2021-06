“Sé que ella cometió un delito y hay que pagar, pero tiene que ser tratada”, dice el esposo de la mujer que atacó a sus hijas

El padre de las menores que este pasado fin de semana fueron atacadas por su propia madre en donde una terminó perdiendo la vida debido a sus heridas, considera que ella debe pagar por lo cometido pero también pide se le brinde una ayuda profesional para tratar su estado mental.

Miguel, es el nombre de esta persona, que contó que él estaba trabajando el día de los hechos y que se enteró de lo sucedido debido a una llamada que recibió desde el teléfono de una de sus hijas.

“¡Señor Miguel venga, su esposa acaba de cometer una tragedia!”, fue lo que le relataron al padre de las adolescentes agredidas, por lo que él dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió a su hogar.

“Llegué y la Policía estaba ahí, y veo la silla de rueda donde estaba mi hija Vanesita, y no sabía qué hacer, buscaba a mi otra hija (Valeria) pero ya no estaba, se la habían llevado”, contó el hombre.

Afirma que le sorprende la actitud de su esposa, ya que en los 35 años que llevan juntos, ella (Griselda Salvatierra) nunca actuó así, por lo que no entiende qué fue lo que pasó.

“Jamás ha actuado de esa manera, ¡nunca nunca!, ella es mi esposa, he vivido casi 35 años con ella, casi toda mi vida, los vecinos saben cómo éramos nosotros, como era ella”, aseguró.

Además, manifestó que él no ve bien de salud a su esposa y que “no es una persona normal, una persona normal no hace lo que hizo, ella sigue mal de la cabeza, tiene adentro algo que no se sabe que es”, indicó.

Miguel reconoce que su esposa cometió un delito y que debe pagar por ello, pero pide que sea evaluada por un psiquiatra primeramente y no ingrese a la cárcel directamente.

“Yo sé que ella cometió un delito y los delitos hay que pagarlos, pero tiene que ser tratada, y de ahí ella tiene que pagar, yo estoy de acuerdo, ella cometió un delito, las leyes son para cumplirlas, pero no así de esa manera, no así directo a la cárcel”, declaró

Asimismo, afirmó que su hija Valeria que resultó herida en el hecho se encuentra estable y que tiene algunos cortes en el cuello, pero no tuvieron un daño mayor por lo que en los próximos días podría ser dada de alta.