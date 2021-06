Se suspende la junta de accionistas de Cessa por falta de quórum

En el directorio de la empresa no reconocen al concejal Sandy como presidente

Vista del exterior de una de las oficinas de Cessa.



C. Rodríguez/CORREO DEL SUR

La junta de accionistas de la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima (Cessa), que estaba prevista para este sábado, no se realizó por falta de quórum. Sin embargo, se emitió de manera inmediata una nueva convocatoria para el sábado 19 de junio.

La información fue brindada por uno de los miembros del directorio de Cessa, Domingo Martínez, quien fue uno de los representantes que no asistió a la sesión, alegando que el presidente, Oscar Sandy, no está facultado para convocar a una junta de accionistas.

Al respecto, Sandy explicó que el Alcalde de Sucre, Enrique Leaño, está en todo su derecho de nombrar a las personas que considere pertinentes para que asuman la representación de la Alcaldía en Cessa y que, de acuerdo con esa determinación, él es el actual presidente del directorio de Cessa.

Martínez dijo que a Sandy no le corresponde asumir la presidencia del directorio de Cessa, en representación de la Alcaldía de Sucre, pues considera que ese nombramiento es “ilegal”.

Sandy, que también es concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó que no hubo junta de accionistas, pero dijo que, inmediatamente, emitió nueva convocatoria, para que la junta se realice el sábado 19 de junio, con la cantidad de accionistas presentes. Explicó que la sesión de hoy no se realizó porque, como es una costumbre, en la primera convocatoria, no asiste el 50% más uno de accionistas.

Martínez confirmó a CORREO DEL SUR que representantes ante el directorio de Cessa presentaron ante el Tribunal Departamental de Justicia una acción constitucional, al observar que un concejal no puede cumplir la función de fiscalizador y ejecutivo al mismo tiempo.