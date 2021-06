Sedes Cochabamba verifica que no hay medicamentos para Covid-19 en las farmacias

En un operativo entre el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) se pudo constatar que no existen medicamentos para COVID -19, según indicó la responsable de Farmacias del SEDES, Aleyda Camacho.

El plan se realizó en la zona Norte, concretamente, en la avenida Simón López, donde no encontraron especulación porque tampoco había los medicamentos contra el virus. “Lamentablemente hay escasez, no hay productos para el COVID-19. Estamos recorriendo la Simón López y muy pocas (farmacias) son las que tiene Atracurio que recién han adquirido ayer. Las demás no tienen Fentanil. No hay medicamentos para COVID”, indicó Camacho.

El director de la FELCC, Rolando Rojas, manifestó que participan ya que pueden encontrar a dueños de farmacias cometiendo el delito del agio y la especulación. Camacho, por su parte, dijo que de hallar infractores, estos tendrán una multa de 1.000 bolivianos.

Recordó que todas las farmacias poseen un listado de los medicamentos con los precios establecidos por el Ministerio de Salud y que las personas que vayan a comprar tienen el derecho y obligación de solicitarlos. Están en busca de una farmacia que vendió el fármaco Remdesivir en 2.900, cuando lo máximo que pueden cobrar es 1.200.

También pidieron que si son testigos de la especulación de medicamentos, acudan a denunciar al SEDES para que haga la verificación necesaria.