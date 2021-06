Senador de Brasil le pide a Neymar que no acepte jugar la Copa América en su país

Fuente: ActualidadRT

El senador brasileño Renan Calheiros, relator de la comisión que investiga las omisiones del Gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia, le pidió este martes al futbolista Neymar, ídolo futbolístico del seleccionado, que rechace la organización de la Copa América 2021 en el país.

«Ya que no podemos apelar al Gobierno ni a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), me dirijo a la selección, a sus jugadores, a su entrenador [Tite], a Neymar, para pedirles que no acepten la Copa América en Brasil», dijo Calheiros en la apertura de la sesión de la comisión fiscalizadora de la gestión sanitaria de Bolsonaro.

«No es este el campeonato que necesitamos disputar ahora. Necesitamos disputar el campeonato de la vacunación. Necesitamos esa copa y tú necesitas hacer goles de este tipo para lograr el mejor resultado», manifestó el legislador.

La decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de organizar el torneo más importante de la región a nivel selecciones en Brasil, tuvo que ver con la renuncia de las dos sedes elegidas originalmente para esta edición, Colombia y Argentina. En el primer caso, Bogotá desistió por la crisis política, mientras que en el segundo, la Casa Rosada lo hizo por la grave situación sanitaria.

«Es increíble que el gobierno federal quiera albergar la Copa América aquí en Brasil en el momento exacto en que la pandemia se agrava y llena nuestros cementerios, nuestras UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) como nunca antes, y comienza a llegar la tercera ola«, advirtió Calheiros.

Y añadió: «Sería transformar esta copa en un campeonato de muerte».

Desde abril, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) analiza la decisión del Gobierno de haber postergado acuerdos por la compra de vacunas, así como la utilización de la cloroquina, un remedio antipalúdico, como supuesto tratamiento para el Covid-19.

«La decisión de hacer la Copa América en Brasil es un escarnio«, declaró el lunes Calheiros, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), a poco de conocerse la noticia.

Neymar, jugador del París Saint Germain de Francia y vacunado hace 10 días en ese país, exhibió señales de apoyo al bolsonarismo desde 2018 en sus redes sociales e incluso se tomó fotos con Bolsonaro en 2019, cuando venció de local a Perú en esa edición de la Copa América.

Si bien no hubo todavía una confirmación oficial por parte de Planalto, el mandatario derechista declaró en la mañana de este martes que, si la decisión depende de él y sus ministros, incluido el de Salud, la competencia se realizará en Brasil.