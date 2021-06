Si Murillo es testigo protegido de EEUU, «no va a haber una conferencia de prensa, nadie se va a enterar», dice experto.

«Conozco casos de individuos que han ingresado al sistema de protección en pleno caso y simplemente desaparecen, precisamente porque la vida de ellos corre riesgo. Les cambian la identidad, el domicilio…”, explicó.

Fuente: paginasiete.bo

Si el exministro de Gobierno Arturo Murillo entró al programa de testigos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) «no va a haber una conferencia de prensa, nadie se va a enterar», explicó este viernes Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales en ese país.

El experto fue entrevistado por el periodista John Arandia, quien dirige el programa Antes de Mediodía que se difunde en la radio Fides, en el que abordó la veracidad de los trascendidos sobre su liberación y las implicaciones de su posible acogida en el programa de protección de testigos.

“Si lo declaran testigo protegido, no va a haber una conferencia de prensa, nadie se va a enterar. Conozco casos de individuos que han ingresado al sistema de protección en pleno caso y simplemente desaparecen, precisamente porque la vida de ellos corre riesgo. Les cambian la identidad, el domicilio…”.

El Gobierno boliviano, a través de la Procuraduría General del Estado, sostiene que Murillo permanece en el Centro de Detención Federal (FDC) de Florida.

“Los responsables de la cárcel o el recinto donde está el señor Murillo (dicen que) sigue detenido, no ha dejado por tanto esa situación. No consta en el expediente judicial alguna actuación con relación a que estaría siendo beneficiado bajo la noticia que se dio que sería un testigo protegido. Esa información no podrá ser corroborada por nosotros porque no nos corresponde”, sostuvo este viernes Wilfredo Chávez, titular de esa repartición.

El procurador añadió, sin embargo, que es posible que Murillo haya pasado a ser “testigo protegido”, aunque “no está registrado en el sistema”.

Murillo está detenido en el FDC de Florida por los delitos de soborno y lavado de activos por la compra son sobreprecio de $us 2,3 millones de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma.

Duda

Gamarra también se refirió a la seriedad de la información obtenida por el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, quien aseguró esta mañana, en ese mismo programa radial, que sus fuentes son de la Inteligencia estadounidense.

“Tengo muy buenas relaciones con todos periodistas en todos los países y no quiero ser muy crítico con la información que acaba de escuchar de su periodista, pero es muy dudoso que haya agentes de Inteligencia que estén filtrando esa información. No sé cuáles serán fuentes de información, pero dudo que sean de agencias de Inteligencia”, dijo el entrevistado, quien reside en el estado de Florida.

“Si hubo negociación, tuvo que haber sido en dos sentidos. Uno en lo que es relevante al caso (por el que está detenido). Son cinco acusados(en el caso soborno y lavado de activos), la negociación con cada uno de los cinco tuvo que haber sido independiente. Varios acusados ya están afuera, quién sabe si ellos negociaron e intentaron delatar al señor Murillo».

El otro punto de negociación «tuvo que haber sido el monto de la fianza».

Según él tampoco es creíble que se le haya fijado una fianza de $us 500.000, ya que esta, por lo general, es más elevada para quienes no son ciudadanos en residencia en EEUU y la impone el juez en una audiencia.

De los otros coinvestigados Bryan Berkman pagó una fianza de $us 500.000 y Luis Berkman canceló $us 350.00, mientras que Sergio Méndez y Philip Lichtenfeld se beneficiaron con la detención preventiva.

