«Siempre come lo mismo»: un compañero de Cristiano Ronaldo reveló los secretos de su dieta y cuidado personal

Este fin de semana comienzan los octavos de final de la Eurocopa y uno de los duelos más atractivos en el cuadro es Bélgica-Portugal. En vísperas de este encuentro, que se jugará el próximo domingo en Estadio La Cartuja de Sevilla, un compañero de Cristiano Ronaldo habló sobre los secretos en su preparación. Se trata de Daouda Peeters, un joven belga que comparte vestuario con él en la Juventus.

“Siempre come lo mismo: Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola”, aseguró Peeters en una entrevista concedida al porta del periódico HLN, que lo presenta como el único belga que ya ha jugado con CR7.

Este joven defensor, que integra el elenco sub-23 de la Vecchia Signora pero se entrena con el primer equipo y ya ha debutado jugando al lado de Cristiano, enfatizó también en el físico privilegiado y el espíritu ganador que tiene el capitán de Portugal.

Daouda Peeters contó cuáles fueron sus impresiones cuando compartió gimnasio con Ronaldo: “Fui al gimnasio por un tiempo y, por supuesto, también estaba Cristiano. Me quedé impresionado. Cristiano tiene el cuerpo perfecto para un futbolista. Y aunque yo también soy bastante musculoso, ese día pensé: ‘Todavía hay trabajo por hacer’. Pero bueno, él también lo ha estado haciendo maniáticamente durante tantos años. No hace esos ejercicios abdominales por vanidad. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo.”

Por otra parte, este joven de 22 años que también pasó por la Sampdoria remarcó que Cristiano ejerce muy bien su rol de referente y le brindó un gran apoyo cuando debutó en el primer equipo, que fue en una derrota ante Cagliari cuando el título de la Serie A ya estaba asegurado en la temporada 2019/20. “Es una pena que hayamos perdido. El título ya estaba dentro, pero eso no impidió que Ronaldo me ayude. Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes. Y a pesar de que no me conocía muy bien en ese momento, trató de sacar el máximo provecho de mí. Es alguien que hace crecer a los jugadores jóvenes. Realmente te involucra. Creo que es una característica muy buena”, aseveró.

De cara al choque entre Portugal y Bélgica por un boleto a los cuartos de final, Peeters reveló que el astro portugués es muy respetuoso de sus rivales, sobre todo de Los Diablos Rojos y Romelu Lukaku.

“Cristiano es un tipo muy agradable, nada arrogante, pero al mismo tiempo se toma el fútbol muy en serio. En el autobús no habla de casi nada más. Y sí, a veces menciona a los jugadores belgas. Créame, Cristiano tiene mucho respeto por Lukaku. Estará muy motivado para vencer a Bélgica. Como siempre”, remarcó.