Siete enfermos de Covid-19 corren el riesgo de perder la vida por falta de oxígeno en el Chapare

Por lo menos siete pacientes en estado grave que se encuentran internados en el centro aislamiento Covid-19 de Villa Tunari, corren el riesgo de perder la vida este lunes por falta de oxígeno, pese a que ayer el Gobierno nacional entregó una planta generadora de oxígeno medicinal en ese municipio cochabambino.

Según la responsable del servicio, Daniela Núñez, solo quedan dos horas de oxígeno en el centro de aislamiento, lo cual ya es conocido por los familiares de los enfermos, quienes tampoco han conseguido cilindros con este gas medicinal.

“Hasta ahora no hay ni medio botellón de oxígeno, no están cargando ni está funcionando la planta; si no llega oxígeno esta noche los pacientes van a morir, nos queda para menos de dos horas. Ya hicimos conocer a las autoridades y los familiares no saben qué más hacer”, alertó Núñez ante los medios locales.

Según Núñez, no han recibido ningún tanque con oxígeno de la nueva planta que entregó el fin de semana el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari.

Caja Nacional se declara sobrepasada

En conferencia de prensa, la gerente regional, Jenny Magne, declaró este lunes que la Caja Nacional de Salud (CNS) fue “sobrepasada” por lo que solicitó a la Gobernación de Cochabamba declarar cuarentena rígida para frenar los contagios de coronavirus.

“Hemos hospitalizado este fin de semana demasiada cantidad de pacientes demandando oxígeno y paralelamente pacientes que están con secuelas de Covid-19 y necesitan oxígeno y al no tener en sus domicilios ha acudido a la CNS. Esto ha sobrepasado la capacidad de producción de oxígeno y también de camas”, explicó Magne.

La gerente de la Caja dijo que, debido a que actualmente tienen 158 pacientes internados, la demanda de oxígeno aumento de 70 cilindros días a 230 cilindros. Sin embargo, la empresa proveedora les informó que no pueden aumentar su producción hasta ese cupo.