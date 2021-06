Sigue la pelea por control del Concejo Municipal de Sucre

Siete concejales ven “capricho” en el amparo de Oscar Sandy; este dice que están “preocupados”

23/06/2021 07:19 | Sucre/CORREO DEL SUR

Los concejales de las fuerzas opositoras al MAS.



Carlos Rodríguez/CORREO DELSUR

Sigue la pugna. Los concejales que votaron para elegir a la directiva por mayoría absoluta acusaron ayer al concejal Oscar Sandy (MAS) de pretender tomar la presidencia por “capricho” e “intereses personales”, luego de que este presentara una acción de amparo constitucional contra la elección, que tuvo lugar en mayo. Sandy respondió que ve “muy preocupados” a sus colegas y cree que ello se debe a que estos sospechan que la justica le dará la razón.

La presidenta del Concejo, Carmen Torres (R2025), acusó a Sandy de discriminarla, al considerar que la concejala de R2025 es “incapaz” de dirigir el Concejo solo por ser una mujer de “pollera”.

“Él me mira incapaz, porque soy de pollera (…). Yo estoy en la presidencia con siete votos, no con cuatro. Entonces, yo digo no haremos como han hecho con las elecciones del 7 de marzo, como nos han hecho fraude. ¿Ahora quieren hacer fraude en el Concejo? ¿Quieren entrar igual, por la ventana, como los ladrones?”, dijo Torres en una conferencia de prensa conjunta con los concejales de R2025, C-A y CST.

En ese marco, pidió a la justicia que “actúe de buena manera”, en referencia a la acción de amparo de Sandy.

Consultado, Sandy dijo que espera que la justicia le dé la razón. “Lo que nosotros esperamos es que la sala constitucional, en virtud de todo el análisis que hagan ellos y todos los argumentos que hemos presentado, nos pueda dar la razón (…). Entonces, que no se preocupen, que no se rasguen las vestiduras, que no hagan de portavoces del MAS”, respondió.

Agregó que, con su demanda, lo que busca es “demostrarles que han aplicado mal el reglamento y que han interpretado (el mismo) como les dio la gana”.