Sirmes: la situación en hospitales de La Paz es crítica y aún no se llegó al pico

Fuente: paginasiete.bo

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, dio a conocer que la situación en los hospitales del departamento de La Paz es crítica, pese a que aún no se llegó al pico de la tercera ola. Detalló que los centros de salud colapsaron y que hay escasez de medicamentos para pacientes en terapias intensivas.

“Todas las unidades de internación están llenas, todas con pacientes Covid y con la terrible preocupación de que no hay anestésicos, no hay medicamentos para los pacientes intubados. Como 70 ampollas necesita un paciente en terapia intensiva, ayer estaban muy dolidos porque no había de dónde comprar los medicamentos”, dijo Romero en contacto con Página Siete.

Ayer en La Paz el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 563 contagios y siete decesos. A nivel nacional las personas con el virus fueron 3.439 y 115 fallecidos, la cifra más alta registrada en un solo día desde que inició la pandemia en el país, en marzo del 2020.

El titular del Sirmes señaló que se prevé llegar al pico de la tercera escala en dos semanas. Durante ese tiempo los contagios se duplicarán en la región paceña, de manera similar a la que ocurrió en la segunda ola.

“Ya se ha rebasado al sistema de salud, la capacidad de internación y atención ya ha llegado al límite. Lo que pase de aquí en adelante será muy difícil, porque no habrá donde internar y asistir a un paciente que esté delicado. El pico de la pandemia será en 14 días y para eso no tendremos las condiciones para atender a los pacientes”, afirmó.

Asimismo el galeno lamentó que el Gobierno nacional se dedique más en temas políticos y descuidó fortalecer el sistema de salud en sus más de seis meses de gestión. Agregó que el ministro de Salud, Jeyson Auza, no cumplió con su rol de trabajar de manera coordinada con el sector salud.

Romero detalló que al momento hay 20 personas en espera de un espacio en terapia intensiva. Explicó que los pacientes en esa unidad tarda aproximadamente 40 días en recuperarse, por lo cual los decesos son de los dolientes en aguardar. A esto suma que la cepa brasileña es más agresiva y con una mayor tasa de letalidad.

“Si hay espacio en terapia intensiva es porque un paciente lamentablemente ha fallecido. Hoy día la letalidad en terapia intensiva está muy alta, y eso muestra la situación terrible de la enfermedad, por carencia de de recursos y porque estamos ante un virus altísimamente agresivo”, complementó.