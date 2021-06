Surge nueva acusación contra Murillo y a exdirector de la Felcc por desembolso irregular en caso bebé Samanta

Un nuevo caso de corrupción vincula a Arturo Murillo. El abogado Franz Campero denunció que el exministro autorizó un desembolso de 60.000 bolivianos para realizar un operativo de seis horas en el caso bebé Samanta. Esa operación resultó fallida, tras presentar a una persona que no era responsable del secuestro de una bebé.

«Arturo Murillo ordena el desembolso de 60.000 bolivianos para un operativo de seis horas y que resultó falso, ya que la persona aprehendida no era la responsable del delito. Ese dinero, que es mucho para un operativo de seis horas, no sabemos dónde fue. No sabemos si fue el coronel Iván Rojas el que cobró ese dinero o alguien del círculo de Murillo. Eso debe ser investigado», afirmó Campero.

El 8 de septiembre de 2020 una mujer secuestró a una bebé que tenía un mes de nacida en la zona de Villa Fátima, en La Paz. Dos días después, la Policía publica una fotografía de la posible autora del robo. Se realizó el operativo para dar con la presunta culpable; sin embargo, la señora Lourdes Pacheco, quien estaba siendo acusada por la Policía y el entonces ministro Murillo, salió públicamente a desmentir que ella era la responsable del secuestro.

«Necesito que me ayuden. No sé quién les dará el pan de cada día a mis hijos. Mi dueña de casa me llamó, me dijo que desocupe. Que el señor Murillo me dé vivienda y de comer, como él me difamó quiero que se aclare públicamente», denunció en ese entonces la señora Pacheco.

Luego, Murillo expresó sus disculpas públicas hacia Pacheco y tras 34 días de búsqueda se pudo encontrar a la bebé Samanta. El entonces ministro entregó a la menor a su mamá en un acto público.

El coronel Iván Rojas era director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y era el encargado de ese operativo fallido. Se conoce que el expolicía pidió asilo en Chile. Luego de que Luis Arce gane las elecciones, salió rumbo a la ciudad de Arica. Murillo está detenido en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero y sobornos.