Susana Condori dejó las labores del hogar para actuar con Kate del Castillo

La actriz boliviana Susana Condori, conocida por su paso en el programa La Tribuna Libre del Pueblo y su protagónico en «Lo peor de los deseos», de Claudio Araya, dejó las labores del hogar para sumarse al elenco de la tercera temporada de «La reina del sur», junto a la mexicana Kate del Castillo.

«Estoy en casita, a veces voy a limpiar las casas, a veces voy a Pampahasi o Miraflores», comentó Condorí en una entrevista del programa de radio «¡Qué semana!».

Susana comentó que hace un mes se convocó a una audición para buscar actores para la tercera entrega de la serie de Telemundo. El casting se hizo vía Zoom y apenas dos semanas antes de que comience el rodaje en Bolivia, le comunicaron que había sido elegida.

«Yo decía ‘ahora mi celular no anda bien, qué hago para hacer un zoom’ (…). Eso era un mes atrás, después, faltando dos semanas, me dicen ‘has aprobado'», declaró la actriz al programa de El Deber.

Respecto a su experiencia con Del Castillo, Condori afirmó haber quedado «encantada». Señaló que la actriz mexicana «es muy buena gente» y que además de su calidad para encarnar el personaje de Teresa, le gustó su forma de ser y su carácter.

«La señorita me tomó de la mano, muy buena onda, me abrazó; realmente a mí me ha encantado su personaje, su forma de ser, su carácter, es muy buena gente la actriz», sostuvo.

Trayectoria

Susana Condori es una actriz de teatro y cine, tiene 62 años e inició su experiencia en el mundo de la actuación hace más de 30 años.

Participó en producciones cinematográficas como «La guerra del agua», «Bartolina Sisa», «María y los niños pobres», «Collita», «Crónicas del Libertador» y «Despéiname la vida», entre otras.

En 2018 obtuvo el primer puesto como Mejor Actriz de Bolivia y el tercer lugar como Mejor Actriz en el Festival de Cine de París.

El miércoles 9 de junio, el centro de la ciudad de la ciudad de La Paz tomó protagonismo por la grabación de la tercera temporada de «La reina del sur».

Ese día se la pudo observar junto a Kate del Castillo, ambas corrieron por las calles aledañas a la Iglesia de San Francisco junto a otras cholitas.