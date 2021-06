Susana Giménez, internada en Punta del Este por su cuadro de coronavirus

Susana Giménez fue internada por complicaciones detectadas en su cuadro de coronavirus. La conductora de televisión ingresó al Sanatorio Cantegril, de Punta del Este, en las últimas horas de este jueves.

Instalada en Uruguay, donde recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid, la diva de 77 años fue trasladada a la famosa clínica esteña por precaución ante el registro de una baja saturación de oxígeno en sangre que habría presentado este jueves y para realizarse los respectivos estudios.

Pasadas las 23 de este jueves, los médicos que la atienden decidieron su internación, según informaron medios uruguayos.

La noticia fue confirmada a Clarín por Patricio Giménez que atendió en la madrugada la consulta periodística.

«Susana estaba con tos y había que hacerle algunos estudios«, dijo el hermano de la diva para explicar la razón de la internación, en un breve contacto telefónico.

Las mismas fuentes citadas por la prensa uruguaya informan que a Susana le habrían hecho una placa de tórax que no arrojó aspectos preocupantes, pero definieron continuar con estudios en la mañana de este viernes, mientras observan la evolución de la salud de la diva.

Por su parte, Mercedes Sarrabayrouse, la hija de la diva, se realizó un hisopado por ser contacto estrecho y el resultado fue positivo.

“Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, había expresado la conductora en un audio que le envió al periodista Luis Novaresio en A24 durante la noche del miércoles.

Susana se encuentra viviendo en Uruguay desde principios del 2020, cuando el Gobierno liderado por Alberto Fernández impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En tanto, recibió la primera dosis de la vacuna fabricada por Pfizer el 24 de abril y la segunda dosis, el pasado 3 de junio, ambas en el Campus de Maldonado

«Iba a ir a Estados Unidos para vacunarme, pero no era fácil llegar y mejor decidí quedarme en mi casa», había dicho poco antes de ser inoculada en una entrevista con Radio Rivadavia.

Este jueves, Mirtha Legrand había confirmado que ya estaba al tanto del positivo de Susana: «Hablé ayer con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado. Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho».