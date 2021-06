Tabárez: «Un entrenador debe ser también un educador»

P. ¿Cómo gestiona las redes sociales con sus jugadores?

R. Las relaciones y las opiniones son importantes, pero, detrás de algunas cosas que pueden ser positivas se esconde mucha gente que hace daño. En las selecciones inferiores, hablamos mucho de esto de las redes. Invitamos a gente experta y lo debatimos, porque hay jugadores que están muy pendientes de las redes. Puede llegar a ser enfermizo y eso es peligroso.

P. Usted nos recuerda a Vicente del Bosque. ¿Se siente reflejado en él?

R. Por supuesto. Además, me siento su amigo, aunque hace mucho que no hablamos. Fuimos compañeros en la Comisión de FIFA hace años. Departíamos mucho y coincidíamos en valores. Él tiene una historia de vida especial y su concepción de las cosas importantes me atrapó siempre. Aprovechando esto, le mando un abrazo y que sepa que siempre estará en mi recuerdo.

Si me toca perder, que sea con dignidad; si nos toca ganar, festejamos sin estridencias

P. Le tiro algunos nombres. ¿Cree que deberá regular en la Copa a Luis Suárez?

R. Eso, la regulación, se aplica a todos. Son muchos partidos en poco tiempo. Tengo que basarme no sólo en un once, sino en una plantilla. Cavani, Stuani, Muslera, Godín… están en el mismo caso. Lo he hablado con ellos alguna vez. Conceptualmente, viven su apogeo. Quizá no están como hace 10 años, pero tienen otros pluses que agregan valor al equipo. Suárez cambió de equipo y siguió goleando. Cavani, igual. Tienen experiencia… y vivencias.

El seleccionador más longevo: 2006 Tabárez es toda una institución en el Uruguay… y en el mundo. Es el actual seleccionador con más años en el cargo, desde febrero de 2006. Unos meses más tarde llegó Löw a Alemania, pero éste dejará su cargo tras la presente Eurocopa. Tabárez, pese a unas semanas de incertidumbre en plena pandemia, tiene contrato hasta Qatar 2022. 1 Óscar W. Tabárez Uruguay febrero 2006. 2 Joachim Löw Alemania agosto 2006. 3 Koldo Álvarez Andorra febrero 2010. 4 Luc Holtz Luxemburgo agosto 2010. 5 Didier Deschamps Francia julio 2012.

P. Fede Valverde se ha hecho símbolo madridista en poco tiempo. ¿Aprecia más de él su garra o su calidad?

R. A la selección llegó a los 13 años. Ya llamaba la atención su talento, pero era pequeño, delgadito y tenía una timidez casi patológica. Hablaba poquísimo. Pero su evolución física ha sido sorprendente. Tiene intervenciones en velocidad que antes no mostraba, ni siquiera cuando estaba en Peñarol. Es un chico con mucha disponibilidad. Se ofrece hasta para jugar de marcador de punta [lateral] ante el Liverpool. Y lo hizo bien. Es muy profesional.

P. ¿Cuál es su puesto ideal?

R. Fede es mediocampista, ya sea de doble ‘5’, de interior en una línea de tres, o incluso de centrocampista retrasado, si se le necesita, aunque, como dijo Casemiro, quizá ahí su talento se diluye bastante.

Guardiola es el mejor técnico del momento… al ‘cruyffismo’ le agregó mejoría defensiva

P. ¿Le preocupan las lesiones de Giménez?

R. Es un talento desde que debutó contra Colombia. Recuerdo que aquel día le tocó marcar a todo un experto, Falcao. Josema tenía 18 años y en medio del partido le empezó a distraer a Falcao preguntándole: ‘¿Qué auto ‘tenés’?’ Giménez es rápido, buenísimo en el juego aéreo y maduro.

P. ¿A Arambarri lo ve en un grande ya?

R. Eso le corresponde a ustedes. Lo conozco desde juveniles y siempre destacó. En el Getafe ha sido importante y su potencial merece que siga con nosotros.

P. Aunque no sea de su generación, ¿qué le gusta de Pep Guardiola?

R. Primero, lo gran jugador que fue. Recuerdo que en 1994 me fui a verle entrenar y conversé con Johan Cruyff. Lo disfruté como si fuera un hincha. Recuerdo que hicieron un rondo a un toque alucinante. ¡Qué maravilla! Sebastián Abreu me contaba mucho de Pep, pues coincidieron como jugadores. Y ya era un loco de esto. No en vano, el mejor Barça ha sido con Pep de técnico y ahora el City ha sido el mejor equipo de Europa. Para mí, es el mejor técnico del momento. Le ha agregado a su estilo cruyffista mucha mejoría en lo defensivo y un gran concepto de actitud. Pierden la pelota y enseguida van todos a recuperarla. Además de todo, creo que es humilde. Y ésa es la base para hacer grandes cosas.

P. ¿Qué cree que los jugadores aprecian más de usted, sus valores o su táctica?

R. No lo sé, es una pregunta para ellos. Hay un libro, ‘El legado de Tabárez’, que salió aquí, y por él me enteré de algunas cosas que pensaban de mí. Pero no es importante eso. Más allá de que yo fuera maestro, la relación con el futbolista se va dificultando cada vez más y creo que los tiempos indican que un entrenador tiene que ser también un educador. No un profesor o un maestro, ojo. Tiene que enseñar valores, educar a través de la palabra, pero también, y sobre todo, de las acciones. Si decimos algo diferente a lo que hacemos, el futbolista no nos respetará nunca.

Me atrapó la concepción de las cosas importantes de la vida que tiene Del Bosque

P. Cuando se retire del fútbol, ¿se irá satisfecho con su trayectoria?

R. El fútbol me ha dado mucho más de lo que imaginaba. Cuando era niño, ni pensaba que iba a jugar en Primera. Vivía en un barrio en el que ser futbolista no era prestigioso. Por eso, no me deslumbra algún éxito que haya podido tener como entrenador. Mi manera de ser no me hace cambiar lo que pensaba en mi niñez. Los triunfos y las derrotas son efímeros. Todo pasa.

P. Si viene mañana el presidente de la Federación uruguaya y le dice que está preparando una estatua suya para ponerla en el estadio Centenario. ¿Qué respondería?

R. Le diría que no, que lo deje estar. Para ese tipo de cosas, amerita que la persona esté muerta [El Maestro se echa alguna sonrisa irónica]. Quiero vivir algunos años más. Sé que estoy ya al límite en mi trabajo. Y no por la pasión, ojo, pero sí por la situación de la vida.

Se ha ganado el respeto de todo el país La palabra es ‘respeto’. Eso es lo que se ha ganado aquí ‘El Maestro’ Tabárez. Y no sólo por parte de los jugadores, sino por la gente y el periodismo. Desde el vestuario, siempre hemos apreciado su labor en la formación de grupos, cosa que se ha notado en las diferentes clasificaciones al Mundial, que antes nos costaban muchos más. Y eso que hemos sufrido varios cambios generacionales, pero el ‘míster’ siempre estaba ahí para cohesionar todo nuestro grupo. Luego, personalmente, cada jugador ha tenido una experiencia con él. Pero, en general, más allá del proceso individual, todos -creo- apreciamos al ‘Maestro’ en su doble función de transmisor de valores y también, ojo, en su faceta táctica como entrenador. Que nadie piense que es un técnico débil en lo táctico. Sabe preparar, y muy bien, los partidos.

Suscríbete a la Newsletter de Fin de Semana de MARCA y recibe en tu correo electrónico, sábados y domingos a primera hora de la mañana, los reportajes, entrevistas y gráficos en profundidad de MARCA y los de su suplemento dominical ‘Primera Plana’.