Tarija: COD denuncia que la CNS especula con los medicamentos para tratar el Covid-19

Gabriel Morales Espíndola

Fuente: elPeriódico

El ejecutivo de Actas y Finanzas de la Central Obrera Departamental (COD), Carlos Roberto León, manifestó que luego de realizar una inspección a los almacenes de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Tarija, evidenció ingentes cantidades de medicamentos e insumos que no están siendo entregados de manera oportuna a sus afiliados.

“Nosotros hemos actuado en base a denuncias, evidenciamos que en los almacenes de farmacia de la Caja hay medicamentos, lo que no entendemos es por qué no se está entregando a los pacientes que lo necesitan, nos han dicho que se está a la espera de un nuevo lote de medicamentos, pero no se está acabando lo que hay en inventario, la farmacia pone de pretexto que no hay los remedios pero están ahí guardados”, argumentó.

El dirigente aseguró que esto se ha puesto en conocimiento del Directorio Nacional de la CNS y dicha instancia se ha comprometido a realizar las investigaciones convenientes y, si es meritorio, sancionar a los responsables de la presunta especulación.

“Hay intereses económicos que se están manejando en estos grupos de poder, de querer manejar año tras año la Caja, hay denuncias de que funcionarios están ganando sueldos que superan los Bs 20.000 mensual”, acotó León.