Tarija espera el arribo de 8.100 vacunas contra el coronavirus

“Hemos conocido que en la zona alta no se están vacunando porque están haciendo caso a las redes sociales que no se vacunen”, dijo Jerez.

Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ricardo Jerez, informó que tras la llegada de 100.000 vacunas Sputnik V al país, se tiene previsto que al departamento de Tarija lleguen 8.100 dosis. Se aguarda que en las próximas horas arriben a la capital.

“Es la primera dosis para el grupo etario de 40 años hacia adelante. Hay municipios que actualmente tienen vacunas, pero no están vacunando, por lo que haremos un viaje estos días para conocer los motivos”, manifestó.

En ese sentido informó que, se hará un control exhaustivo a los centros de salud que están realizando las vacunas, para verificar que se esté cumpliendo con todos los requisitos para adquirir y/o aplicar las dosis.

Por otro lado, habría gente que no esta acudiendo a vacunarse para la segunda dosis, a esto, Jerez, sostuvo que con la primera dosis se tiene un porcentaje grado de inmunidad, pero con la segunda, se puede ser arriba del 90%.

“Hemos conocido que en la zona alta no se están vacunando porque están haciendo caso a las redes sociales que no se vacunen, si bien no es obligatorio, pero evitara que vayamos a terapia intensiva o enfermarnos de forma grave. Sube la inmunidad con la vacuna”, dijo Jerez.

La eficacia de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V es del 97,6%. La información la dio a conocer el Fondo Ruso de Inversión Directa. Se basó en resultados obtenidos en 3,8 millones de ciudadanos rusos vacunados. Explicaron que los datos del sistema del registro de los infectados permiten una demora entre la fecha de la toma de muestras (fecha de la infección) y el diagnóstico.

APUNTE

Gobierno anuncia continuidad de vacunación masiva

De acuerdo con los detalles ofrecidos, de las vacunas distribuidas para las primeras dosis, se utilizaron el 85 por ciento, por lo que existen más de 200 mil para continuar con la vacunación masiva, sin considerar las 100 mil Sputnik V que llegaron.

“No se aguardará al millón de dosis de Sinopharm para continuar con el proceso de inmunización”, sostuvo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Según el informe oficial del Ministerio de Salud, con la llegada de las 100 mil dosis de la vacuna rusa, Bolivia recibió 2.765.430 dosis, sin considerar las 150 mil vacunas AstraZeneca donadas por México.