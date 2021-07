Tras convocatoria de la Fiscalía, Víctor Borda afirma que asistirá a declarar como víctima y que no se abstendrá

El expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, adelantó este miércoles que asistirá a la convocatoria de la Fiscalía General del Estado para declarar en calidad de testigo y víctima del golpe de Estado de 2019. Dijo que no se acogerá al silencio.

Fuente: ABI

“Voy a asistir como ciudadano víctima de este hecho y a declarar todo lo que conozco, lo que sé, todo lo que he percibido particularmente en los momentos difíciles el mes de noviembre de 2019, no me voy a abstener”, manifestó.

Borda, abogado de profesión, observó además que el procedimiento penal no faculta la abstinencia a declarar, como lo hizo el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y que los testigos tienen la obligación de declarar para contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos.

Cuando ejercía la Presidencia de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, Borda se constituía en el último eslabón para la sucesión constitucional, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra.

Sin embargo, su renuncia involuntaria se registró en circunstancias violentas, bajo presión y amenazas de muerte contra su persona y miembros de su familia, hechos que serán incluidos dentro de su declaración de este jueves a las 11.00 en la Fiscalía Departamental de La Paz.

“Voy a declarar de qué manera el 7 de noviembre del 2019 un grupo dirigido por el comité cívico va a mi casa a marcar con pintura negra, diciendo: ‘esta es la casa del masista Borda’, de la misma manera voy a declarar cómo el 10 de noviembre de 2019 a las 08.30 me llama una pariente llorando y me dice que un grupo de personas estaban dirigiéndose armados con dinamita, palos a mi domicilio llevando gasolina”, adelantó.

“Voy a declarar cómo a las 8.45 o 8.50 más o menos, luego de incendiar mi casa, ese grupo se va a la casa de mi hermano, lo sacan a patadas desde el cuarto piso, lo desnudan, lo toman de rehén, destruyen todo su inmueble y, como a las 10.00, me llaman de ese grupo pidiendo que renuncie al cargo de Presidente”, recordó.

Adelantó que, dentro de sus declaraciones a ser prestadas ante el Ministerio Público, también hará conocer cómo el grupo violento comandado por el comité cívico potosinista amenazó con quemar vivo a su hermano si no presentaba su renuncia.

“Voy a declarar cómo a las 10.30 intentan, algunas personas que estaban pegando, agrediendo a mi hermano, llevarlo al templo San Clemente; pero, lamentablemente, ni el sacerdote le cobija, le da asilo. Cómo, a las 14.30, me convocan, me llaman y me piden que renuncie a la Presidencia, si no iban a incendiar, iban a quemar a mi hermano”, recordó.

Resaltó que fueron estos factores externos y ajenos a su voluntad por las que decidió renunciar al cargo de Presidente de la Cámara de Diputados.

Borda fue convocado por la Fiscalía para este jueves, en el marco de la recepción de declaraciones informativas, junto al exsenador Rubén Medinacelli en el caso denominado “golpe de Estado”.