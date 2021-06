Tras verificarse la renuncia de Rivero, oposición pide a Lima cumplir su palabra y dimitir

Fuente: paginasiete.bo

Luego de verificarse que la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero renunció el 10 de noviembre de 2019 a su cargo de primera vicepresidenta de Diputados, parlamentarios de oposición le pidieron al ministro de Justicia, Iván Lima, que cumpla su palabra y dimita.

Hace unos días, Lima cuestionó el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sobre los hechos de 2019. La autoridad desafió a los sacerdotes a demostrar que Rivero renunció a sus funciones y aseguró que, si lo hacían, él dejaría su cargo en el Ejecutivo.

“Si me muestran la renuncia de Susana Rivero, yo les aseguro que renunciaría como ministro de Justicia. (…). Yo quisiera que me muestren la renuncia de Susana Rivero”, manifestó la autoridad.

En Facebook y Twitter circula una captura que muestra una carta de renuncia “irrevocable” de Rivero a la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados, con fecha del 10 de noviembre de 2019. ChequeaBolivia verificó que la publicación es auténtica.

Mediante el uso de la herramienta Wayback Machine, que sirve para guardar copias de contenidos en la web y así consultar en caso de haber sido borradas, ChequeaBolivia comprobó que Rivero difundió una carta de renuncia en su cuenta oficial de Twitter el 10 de noviembre de 2019 a las 20:06 y más tarde borró la publicación.

Pese a la prueba, Rivero negó que renunció y dijo que esa captura “fue el montaje de una firma hecha en una computadora», según Erbol.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga afirmó que al demostrarse la carta de renuncia de la exasambleísta masista, Lima debe cumplir su palabra y dimitir. Agregó que con este tipo de pruebas se da mayor confiabilidad al informe de la Iglesia, de manera que el Gobierno queda «desacreditado».

“Lima debe cumplir su palabra y renunciar. Pero conociéndolo a Lima, no lo hará porque es parte de su doble discurso. Cuando ha entrado al ministerio dijo que iba a cambiar la justicia, pero lo ha dejado al margen, porque a él le interesa sólo lavar la cara de su jefe, Evo Morales. Es una persona que no tiene palabra”, señaló.

La senadora de Creemos Centa Rek indicó que los actos del Ministro de Justicia demuestran que es “un mentiroso” y el operador de la “persecución política” contra la oposición. Agregó que es una autoridad que “habla por hablar” y ya no tiene credibilidad.

“Con todos los casos armados y la intervención que tuvo en la Asamblea, (Iván Lima) ya no tiene la talla de un ministro (…). No goza de prestigio, se lo ve como el ejecutor del plan para tergiversar la verdad histórica de lo que ocurrió Bolivia en 2019, es una de las personas encargadas en tratar de borrar el fraude electoral. Es un mentiroso que no tiene escrúpulos cuando se trata de borrar el fraude”, manifestó.