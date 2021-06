TSJ mantiene vigente designación de vocales pese a amenazas

Pese a la advertencia del Ministerio de Justicia de iniciar juicio de responsabilidades a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por posesionar a 19 vocales judiciales, esta instancia determinó mantener vigentes los nombramientos al sostener que cumplieron con sus atribuciones y que es tuición del Consejo de la Magistratura definir la validez o no.

Este lunes, el presidente del TSJ, Olvis Egüez, en conferencia de prensa en Sucre, explicó que esa instancia cumplió con sus atribuciones ceñidas a la Constitución y la ley del Órgano Judicial, porque procedieron a la designación de vocales previa remisión de la lista de habilitados por el Consejo de la Magistratura y la posterior posesión.

Bajo esta situación, el TSJ mantiene vigente la posesión de los vocales judiciales y esperará que el Consejo de la Magistratura se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional 170/2021 que dejó sin efecto la convocatoria 36/2020, por la que se designó y posesionó a vocales de siete departamentos del país.

“Entendemos que la sentencia constitucional 170/2021 de 26 de mayo no tiene vinculación estricta con las competencias que tenemos en calidad de TSJ, uno, porque no somos sujetos procesales de la acción constitucional ni terceros interesados y por el hecho de que normativamente no tenemos la atribución de dejar sin efecto ningún tipo de convocatoria”, dijo Egüez.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la designación de vocales de los tribunales departamentales de justicia fue anulada y que la convocatoria debe volver a realizarse.

“La designación está anulada. Los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de cumplimiento obligatorio; eso no se debate ni se discute, se cumple”, escribió en su cuenta de Twitter.

No obstante, Egüez sostuvo que el TSJ jamás participó del mencionado proceso constitucional ni como accionante ni como accionados.

Más amenazas de juicios

El ministro de Justicia, Iván Lima, advierte que iniciará un juicio de responsabilidades por segunda vez a una institución del Órgano Judicial. El primero, contra los consejeros del Consejo de la Magistratura (CM) y, ahora, contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).