Tyrese Gibson reflexiona sobre la continuación de Rápidos & Furiosos sin Paul Walker

Tyrese Gibson ha revelado que el reparto de Fast & Furious tuvo dificultades para continuar con el rodaje de nuevas entregas de la franquicia de películas tras la prematura muerte de Paul Walker. Gibson protagonizó la serie de películas junto a Walker hasta el trágico fallecimiento del actor en 2013 ,cuando el futuro de la exitosa franquicia se encontraba en un estado de incertidumbre. Sus estrellas tuvieron que decidir si continuaban rodando el drama centrado en las carreras de vehículos.

La serie Fast & Furious comenzó como una película independiente sobre carreras ilegales de coches en la calle y se convirtió en una serie de películas de gran éxito que convirtió a sus estrellas en iconos de culto. Aunque las películas de Fast & Furious son conocidas por sus alocadas secuencias de acción, en el centro de la serie se encuentra un improbable grupo de personajes que trabajaron juntos y crearon su propia dinámica familiar. Esta familia ha sostenido la serie de películas desde 2001, cuando The Fast and the Furious llegó a los cines. El reparto tiene un vínculo familiar fuera de la pantalla, como demuestran las reacciones al fallecimiento de Walker.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Gibson afirmó que tenía más malos recuerdos que buenos, por toda la diversión y toda la magia que tenía el reparto antes de la prematura muerte de Walker. Afirmó que el trauma de perderlo superó todo eso y que, una vez que se estrenó Furious 7, le resultó difícil ver la película.

«Lo primero que se nos planteó a todos fue: ‘¿Qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Qué es Fast & Furious sin Paul? Y ¿vamos a parecer una panda de narcisistas que se mueven y proceden y deciden lo que Paul significaba para la franquicia, y van a decir: ‘Seguimos adelante de todos modos’. Así que tuvimos que convertirnos en los terapeutas de los demás. Porque si pierdes a alguien y lo pones en las redes sociales o se corre la voz de que has perdido a alguien, no quieres escuchar a todo el mundo, quieres escuchar a la gente que más le conocía. Así que nos aseguramos de estar ahí para los demás de forma real. «

Muchos espectadores consideraban a Walker el corazón de la franquicia, y por eso era tan difícil pasar página. El actor recibió una despedida muy emotiva en Furious 7 que ilustró lo mucho que significaba para las películas.

El director de Fast & Furious 9, Justin Lin, confirmó recientemente que el personaje de Walker, Brian O’Conner, sigue vivo en el universo de las películas, un hecho que sabe que tendrá que ser reconocido en algún momento. Será interesante ver cómo se maneja esto en una de las próximas películas de Fast & Furious, ya que todos los involucrados saben que es un tema sensible. Afortunadamente, el equipo creativo entiende lo mucho que Walker significó para el reparto, el equipo y los fans de Fast & Furious, por lo que tratarán cualquier referencia a Brian O’Conner con el debido cuidado.

Los comentarios de Gibson sobre Walker demuestran que la presencia del actor aún se cierne sobre el conjunto de la serie de películas, que al parecer concluirá después de la undécima película. Se rumorea que las dos últimas entregas contarán una historia que tardará dos películas en concluirse y estarán protagonizadas por Vin Diesel, así como por Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang. Aunque los antiguos fans de la franquicia llorarán la pérdida de estas películas tras 20 años en los cines, queda la esperanza de que la conclusión de la franquicia Fast & Furious llegue a un final ajustado sin quedarse sin gasolina.