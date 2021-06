Un granjero furioso arroja fuera con su tractor un coche que bloqueaba el ingreso a su propiedad

En la localidad de Barnard Castle (Inglaterra, Reino Unido), un granjero cansado de hacer reclamos recurrió a la fuerza para despejar con ayuda de un tractor el camino de ingreso a su propiedad, que estaba siendo bloqueado por un coche, informa la prensa local.

En imágenes difundidas en las redes sociales se ve al tractor empujando y arrojando el automóvil fuera de su camino, mientras el propietario del coche da patadas contra el pesado vehículo de trabajo agrario.

Según la información disponible, el granjero recurrió a esa medida el pasado fin de semana, harto de una disputa con un grupo de jóvenes que habían causado daños en su propiedad y estacionaban sus coches en medio de la entrada, pese a reiterados pedidos de no hacerlo.

Shocking moment furious farmer rams a yob’s car with his tractor – and FLIPS it before almost running man over pic.twitter.com/v6kQrmVTUb

— kylemrostron (@kylemrostron1) June 7, 2021