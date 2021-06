Una gemela muere suplicándole a su madre que no le quite la vida

Por: Jessica Vega Muñoz

“¡Mamá no, por favor no me mates!”, fue el último grito desesperado que escucharon los vecinos de una de las gemelas que fue asesinada por su madre la noche del sábado, tragedia que intentaron evitar, sin lograrlo porque también fueron agredidos por la mujer que estaba fuera de control.

“Ella salió a la calle con su cuchillo, estaba fuera de sus cabales y decía que toditos íbamos a morir, se volvió a entrar y cerró su portón, no pudimos salvar a las niñas y cuando una de las gemelas gritó por última vez ¡mamá no me mates!, supimos con mi esposo que ya la había matado a su hija”, relató muy consternada una de las testigos de la tragedia.

El actuar de Griselda Salvatierra Chávez (55), la mamá de las gemelas de 17 años, ambas con capacidades especiales, asombró a los vecinos del barrio Carlos Laborde, en el octavo anillo de la avenida Santos Dumont, porque nunca la vieron como una mujer agresiva, al contrario, siempre lucía tranquila y dedicada plenamente a sus dos hijas que paraban en su silla de ruedas.

Sin embargo, esa noche todos los vecinos salieron de sus casas al oír los gritos de auxilio, unos creían que se trataba de un robo y otros de una pelea de pareja, jamás imaginaron que la mujer salga con su cuchillo y trate de matar a sus dos hijas.

“Salimos a ver qué sucedía y otro vecino estaba en la calle pidiendo ayuda porque también había sido apuñalado”, dijo.

Todos intentaban entrar a la casa para salvar a las gemelas, una estaba huyendo a rastras en el suelo para no seguir siendo apuñalada por su madre, pero la madre amenazaba a quien intentaba ayudar, no se pudo hacer nada. Incluso, un hombre le quitó un cuchillo a la mujer y ésta corrió a su cocina y tomó otro. “No pudimos entrar a salvar a las niñas”, se lamentaba hasta ayer la testigo.

Otros contaron que abrieron a golpes la puerta a fin de evitar que la segunda gemela sea victimada, mientras esperaban a la Policía. Cuando los oficiales llegaron a la casa, la redujeron, pero la mujer al resistirse intentó suicidarse y se provocó un corte en el cuello.

Investigación

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Nicanor Corcuy, indicó que aún no se estableció el motivo por el cual la mujer intentó matar a sus dos hijas gemelas, porque aguardan que se estabilice de la herida que se provocó para recién tomarle su declaración.

Ella está internada en el Hospital Francés, al igual que la gemela sobreviviente que tiene heridas en el cuello y brazos. La otra gemela falleció producto de un trauma cortante en el cuello por arma blanca, anemia aguda y shock hipovolémico. “Tenemos el informe que hay dos menores heridos y una mujer adulta, esos niños estaban con las gemelas jugando en su casa, afortunadamente tienen heridas superficiales”, dijo.