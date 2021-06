Una rueda gigante para que los gatos hagan ejercicio, visto en el MWC 21

Si queréis que vuestro gato corra varios metros al día, que deje el sofá y se ponga en forma en poco tiempo, echad un vistazo a esta solución que llega desde Corea.

Se trata de la B612 Cat Planet, de la empresa The Little Cat, una rueda gigante que he visto en el MWC 21, y que permite mostrar una luz led dentro de una rueda giratoria para que el gato la persiga sin descanso.

La idea os la explico con detalle en este vídeo:

Como veis, su funcionamiento es interesante. Desde el móvil le decimos dónde queremos que aparezca la luz LED. Si la ponemos muy arriba, el gatito tendrá que correr más para alcanzarla, si la ponemos más abajo, será solo un paseo. La luz en cuestión puede cambiar de color, también desde el móvil, y en todo momento se generan informes que indican la distancia recorrida.

En la app podemos registrar el nombre de la mascota, su fecha de nacimiento y su BCS (Body Condition Score), y conectar vía Bluetooth a la rueda que tendremos en casa instalada. El ancho de la rueda es de 300 mm, por lo que no hay peligro de que el gato se caiga mientras se ejercita. El diámetro total de la rueda es de 1,23 metros, y la altura del dispositivo, con pie incluido, es de 1,3 metros.

Sobre los materiales, usan nylon de alta calidad. Son tres capas, todas ellas con materiales que aseguran que no dañan la salud ni del gato ni de los humanos. También se han preocupado del ruido, y lo han reducido al máximo para que no sea un inconveniente.

Me comentaron en el stand que aún no han entrado en Europa, pero están a punto de hacerlo. De momento lo venden por 1800 dólares en varios países, por lo que si os interesa, es mejor ir ahorrando y dejando espacio en casa.