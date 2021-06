Valverde critica las declaraciones de Choquehuanca sobre ‘recuperar las tierras’ y la falta de defensa de las autoridades cruceñas

Fuente: Carlos Valverde

El analista político y periodista Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura, critico el discurso del vicepresidente, David Choquehuanca, quien en un discurso en Santa Cruz, habló de recuperar las tierras para los indígenas y para los más desfavorecidos.

El periodista manifestó que los interculturales, las bartolinas que son afines al MAS tienen más hectáreas de tierra que los mismos productores en Santa Cruz, según los cívicos cruceños y que ante ese tema, se debería hacer algo. Asimismo criticó también la falta de defensa del territorio cruceño por parte de las autoridades departamentales

Carlos Valverde en la red.– ‘Pregunto a Choquehuanca ¿Cuál es la tierra aimara en Santa Cruz? No le vamos a creer el cuentito de que llegaron hasta acá, porque es mentira. Vienen y le quitan la tierra a los que viven aquí. Choquehuanca tiene un discurso confrontador. Ahora salió la familia intercultural’.

‘Choquehuanca es vicepresidente de un Estado, no un fundador. El modo de producción en el Oriente es capitalista y no va a cambiar. Choquehuanca no es dueño de estas tierras. ¿Cómo hace el país para comer, si no es con este modelo capitalista? Si Choquehuanca habla de indios, me imagino que habla de los indios de acá. Es lamentable que no tenemos un gobierno departamental en la defensa de las tierras. Señor Camacho muéstrenos que tiene argumentos para defender las tierras cruceñas.