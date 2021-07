Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.- La prisión del exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink es un abuso. No solo que él no tiene arte ni parte en el convenio/préstamo del FMI, porque no son sus atribuciones, sino porque el Gobierno del expresidente Evo Morales el 2009 hizo lo mismo. El abuso y falta de capacidad por parte del Gobierno nacional son un peso muy grande que daña al país.