Vargas Llosa: «La situación de Bolivia es verdaderamente catastrófica»

“El progreso, entre comillas el progreso boliviano, ha resultado de una venta prácticamente del país a los intereses del Brasil. Nosotros no queremos eso para el Perú”, dijo el Premio Nobel de Literatura



El escritor peruano Mario Vargas Llosa considera que Bolivia atraviesa por “una situación absolutamente catastrófica” y que Brasil controla sus riquezas.

En una entrevista concedida al Canal N de la televisión peruana desde su residencia de Madrid, ante una pregunta relacionada con la participación del Estado y los privados bajo la nueva fórmula de distribución de los ingresos por la venta de hidrocarburos a partir de 2006, Vargas Llosa respondió con una carcajada.

“Pero, ¿usted cree que esa es la situación de Bolivia? La situación de Bolivia es una situación absolutamente catastrófica”, dijo a continuación.

Luego, prosiguió así: “¿Ahora, los bolivianos han decidido retroceder luego de haber sacado a Evo Morales y traerlo y elegir a un segundo Evo Morales? Bueno, pues, muy bien, lo han hecho así. Pero, digamos, la situación de Bolivia es verdaderamente catastrófica. El progreso, entre comillas el progreso boliviano ha resultado de una venta prácticamente del país a los intereses del Brasil. Nosotros no queremos eso para el Perú. ¿Que Brasil, por ejemplo, controle enteramente las riquezas peruanas? ¡De ninguna manera! Al contrario, queremos, y para eso es la economía de mercado que señala nuestra Constitución”.

La entrevista versa sobre las recientes elecciones en Perú, que aún no tienen un resultado oficial. Algo en lo que Vargas Llosa enfatiza en varias oportunidades. Precisamente en una de ellas, critica al expresidente Evo Morales por haber proclamado ganador al candidato izquierdista Pedro Castillo. El Premio Nobel de Literatura llega incluso a acusar a Morales de mentir en reiteradas oportunidades.

“Proclamar que en estos momentos el candidato opositor ha ganado las elecciones usted reconocerá que es arbitrario porque las elecciones todavía están siendo examinadas, corregidas, hay muchas posibilidades de rectificación al respecto. De manera que no es justo que se diga, por ejemplo en boca del señor Evo Morales, que estas elecciones ya han consignado la presidencia del señor Castillo. Eso no es verdad, eso no es cierto, eso es una mentira flagrante que el señor Evo Morales, que está acostumbrado a mentir, lo ha hecho 200 veces en su país, pues está acostumbrado a hacerlo, pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar esas mentiras y debemos corregirlas, ¿no?”, dijo Vargas Llosa en la entrevista de 45 minutos.

De Morales se ocupa en tres oportunidades. La primera, cuando su entrevistador le pregunta si hubo “una presión de la izquierda internacional”. Coincidentemente con la apreciación expresada por la candidata derechista Keiko Fujimori, Vargas Llosa responde de inicio “de eso no hay ninguna duda, eso está clarísimo”.

Y continúa: “La prueba es que el señor Evo Morales, por ejemplo, repite cada vez que puede que yo soy el gran derrotado en estas elecciones; no es la señora Keiko Fujimori sino yo soy el gran derrotado porque he apoyado a la señora Fujimori”.

“Mario Vargas Llosa es el gran perdedor de la elección que definió la presidencia para el hermano Pedro Castillo. Perdió ante Fujimori padre en 1990 y pierde con Fujimori hija en 2021”, publicó el jueves Morales en su cuenta de Twitter.

Según el escritor peruano, “la esencia del problema es que muchas personas que somos fujimoristas, que lo hemos sido siempre, estamos en este caso apoyando a la señora Fujimori porque no queremos que ocurra la catástrofe que podría ocurrir en el Perú si el señor Castillo gana la elección”.

Sin embargo, dos veces durante la misma entrevista aclaró que él apoya a Fujimori frente a la alternativa de Castillo, dejando entrever que no lo hace porque la hija del expresidente ahora encarcelado fuese la opción que realmente le complaciera.

“La corrupción ya sabemos que ha hecho estragos en nuestro país, ¿no?, y creo que es muy importante que esa corrupción no siga haciendo estragos en nuestro país, esa es la razón por la que hemos apoyado nosotros a la señora Keiko Fujimori, muchas veces mordiéndonos las tripas, a pesar de que la señora Fujimori representa un pasado del que quisiéramos olvidarnos”, dijo, por ejemplo.

Vargas Llosa defiende en la entrevista su idea de que Perú necesita una política de economía de mercado y no una basada en el marxismo-leninismo, al vincula con Castillo. En ese sentido, refiere comparativamente a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Y en la misma línea, primero sostiene que “la situación de Bolivia es verdaderamente catastrófica” y, después, que “la situación de Bolivia es absolutamente catastrófica”.

Es la palabra que utiliza además para asegurar, convencido, que “si ese candidato (Castillo) sube a la presidencia de la república, la catástrofe que van a soportar todos los peruanos va a ser inconmensurable, y que tendrá mucho que ver con lo que ocurrió en Venezuela”.

Cuando le consultan qué se debería hacer ante la posibilidad de que Castillo sea presidente, el escritor responde: “Los peruanos tenemos que manifestar una oposición sobre las calles muy permanente para evitar que las catástrofes que se avecinan sean lo menos efectivas posibles. Pero, digamos, es avanzar demasiado. Todavía las actas electorales están siendo revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Todavía hay un chance de que la señora Fujimori gane estas elecciones…”.

En varias oportunidades pide esperar el resultado de la JNE, “la única institución que puede pronunciarse al respecto”. Dice que “si tenemos que tener paciencia porque va a demorar todavía algunos días, digamos, el análisis de los documentos, pues, vamos a tener paciencia, y sobre todo con calma, con la serenidad necesaria para que el Jurado Nacional de Elecciones, como piden los presidentes, se pronuncie al respecto en un clima de verdadera solidaridad, de cordialidad, de serenidad; creo que eso es absolutamente importante”.

De todos modos se muestra esperanzado en que su candidata podría dar vuelta el resultado parcial conocido hasta el momento: “…Pero todavía nada está definitivamente decidido, todavía el Jurado Nacional de Elecciones puede proclamar a la señora Keiko Fujimori, que esperamos muchísimos peruanos para librarnos de la catástrofe que sería que el señor Castillo sea el presidente del Perú”.

A la distancia de mil kilómetros, como él la dimensiona, reconoce un «clima (electoral) muy crispado» y avizora que «el fallo del JNE, sea cual sea, va a ser muy criticado». Pero, «lo importante es que los peruanos tengan la seguridad de que el JNE procede honestamente, que está revisando las actas sobre todo comprometidas y que, en función de eso, va a opinar y, finalmente, sacar un veredicto. Creo que eso es muy importante para que el presidente tenga una legitimidad. Esa legitimidad solo se la puede dar el JNE».

Finalmente, adelanta que “una vez que lo proclame el Jurado Nacional de Elecciones, desde luego que sí voy a reconocer el resultado”.