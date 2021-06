Variantes asiáticas del coronavirus amenazan con convertirse en problema mundial

Según bases de datos genómicos como nextstrain.org, actualmente se conocen más de 1000 mutaciones diferentes del virus CoV-2 del SARS. Las cuatro variantes más peligrosas, las «Variantes Preocupantes» (VOC), han recibido el nombre de los países donde se descubrieron por primera vez. Pero como a algunos les pareció estigmatizante, la OMS ha ideado ahora nuevos nombres para las variantes del virus, basados en letras griegas, para facilitar su denominación. Pero los complicados nombres científicos deben permanecer.

La variante B.1.1.7, descubierta por primera vez en Gran Bretaña, se llama ahora Alfa, la variante B.1.351, descubierta por primera vez en Sudáfrica, se llama ahora Beta, la variante P.1. descubierta en Brasil se llama Gamma y la variante B.1.617.2, descubierta por primera vez en la India, se llama en consecuencia Delta. Además de estas «variantes preocupantes» (VOC), también hay «variantes de interés» (VOI) y muchas otras.

Combinación de variantes preocupantes

La nueva mutación descubierta en Vietnam es probablemente una combinación de alfa (B.1.1.7) y delta (B.1.617). La nueva variante se propaga muy rápidamente por el aire, según el ministro de Sanidad, Nguyen Thanh Long. Esta puede ser la razón del rápido aumento de las nuevas infecciones desde mayo de 2021.

Las variantes se adaptan cada vez mejor a los humanos, por lo que nuestros anticuerpos – generados, gracias a la vacuna o la infección – podrían en algún momento dejar de protegernos. Las pruebas de antígeno o PCR actuales podrían no detectar las mutaciones y dar resultados negativos falsos. Las vacunas disponibles también pueden perder gradualmente su eficacia. Precisamente por esto es que es tan importante que las respectivas variantes del virus se identifiquen rápidamente mediante la secuenciación y que las vacunas adecuadas estén disponibles, no solo en los países ricos, sino en todo el mundo

¿Por qué es tan importante la secuenciación?

Además de las cuatro «variantes preocupantes» más peligrosas, hace tiempo que existen combinaciones de diferentes variantes, como se ha descubierto ahora en Vietnam. El que se descubran estas combinaciones o variantes es bastante afortunado, ya que en muchos países se carece de laboratorios de secuenciación.

El método de «secuenciación de nueva generación» (NGS) permite desdoblar el genoma completo de los virus y decodificarlo base por base. Gracias a los fragmentos de ADN, los investigadores pueden identificar los cambios más pequeños en el genoma del virus y reconstruir así su origen y ruta de propagación. Esta es la única manera de desarrollar vacunas a la medida.

Entretanto ya han aparecido 23 posiciones del genoma alteradas en la variante Alfa (B.1.1.7) -que muta muy lentamente-, en comparación con la variante original de Wuhan. Estas mutaciones hicieron que el alfa fuera mucho más fácil de transmitir, especialmente a los jóvenes.

Asia: confusión de variantes y vacunas

Hay muchos indicios de que en Asia son principalmente las variantes del virus las responsables de los brotes actuales. En Sri Lanka y Camboya, por ejemplo, se ha extendido sobre todo la variante alfa (B.1.1.7). Según los conocimientos actuales, las vacunas de ARNm de Biontech/Pfizer y Moderna son eficaces contra esta variante. Además, podrían adaptarse en consecuencia con relativa rapidez. La vacuna de AstraZeneca también protege contra esta variante.

Sin embargo, en la India y el noroeste de Nepal ya se ha extendido la variante delta (B.1.617). En Nepal, por tanto, se ha producido un fuerte aumento de los casos de COVID-19 notificados desde mediados de abril. En relación con el tamaño de la población, actualmente hay más personas infectadas en Nepal que en la India.

Gracias a la secuenciación del genoma realizada por el Instituto Nacional de Virología de la India, sabemos que la variante delta (B.1.617) presenta ocho mutaciones en la llamada proteína espiga. Según los investigadores del Imperial College británico, la variante delta es entre un 20% y un 80% más infecciosa que la alfa. Es posible que el virus mutante pueda escapar a la inmunidad de infecciones o vacunas anteriores.

La variante descubierta en Vietnam es una combinación de alfa (B.1.1.7) y delta (B.1.617). De los 96 millones de vietnamitas, solo un millón han sido vacunados con la vacuna de AstraZeneca, que se dice que protege bien contra la variante alfa pero menos contra la variante delta. Por ello, Vietnam espera recibir en el segundo semestre las vacunas de ARN mensajero de Biontech/Pfizer y Moderna.

En Bangladesh, en cambio, la variante beta (B.1.351) ha provocado un fuerte aumento del número de casos. La vacuna de AstraZeneca tiene una actividad muy limitada contra esta variante beta. Este es un problema importante porque la única vacuna disponible en Bangladesh es principalmente Covishield, una versión de la vacuna de AstraZeneca fabricada en la India.

Distribución desigual de vacunas en el mundo es problema de todos

Según un estudio aparecido en The Lancet, los países más ricos del mundo, que albergan a casi el 16% de la población mundial, han conseguido cerca del 70% de las cinco vacunas principales. En los países pobres, solo se ha administrado el 0,2% de las vacunas contra el coronavirus, según la OMS. De acuerdo con estos datos, la vacunación masiva en estos países más pobres no podría comenzar hasta 2024 como muy pronto, según The Economist.

Si la falta de vacunación en los países pobres hace que las variantes del virus sigan propagándose tan rápidamente y se adapten cada vez más a los humanos, esto podría volver a ser un problema grave para los países más ricos a mediano plazo.

(jov/er)