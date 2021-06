Vásquez declarará que dio una opinión en base a declaración constitucional ante vacío de poder

Doria Medina dijo que no se puede organizar un “golpe” cuando ya renunció el presidente y cree que la Fiscalía solo intenta involucrar a la oposición en el caso.

El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor.

Fuente: noticiasfides.com

El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor informó este martes que se presentará a declarar por el caso del supuesto “golpe de Estado”, si es que es citado formalmente por el Ministerio Público, e indicará que en las reuniones de pacificación de noviembre de 2019, en su calidad de abogado, solo dio criterios en base a la declaración constitucional 003/2001, que desde 2001 a la fecha sigue vigente y se aplicó en al menos 80 transiciones.

“Nosotros hicimos lo que en derecho y de acuerdo a la Constitución debía hacerse, yo no he tenido participación en absolutamente ninguno de esos procesos, pero lo que puedo decir (es que) he dado criterios sobre el tema y estoy absolutamente convencido que los criterios que he dado, hoy día son vigentes tanto como ayer, entonces no creo que haya cambiado absolutamente nada”, refirió Vásquez Villamor a ANF.

El abogado dijo que no recibió aún ninguna citación, pero cuando lo convoquen, se presentará a declarar porque considera que es el momento de establecer la verdad de lo que realmente ocurrió en 2019.