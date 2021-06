Vecinos de El Alto se levantan contra EPSAS

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Vecinos de diferentes distritos de la ciudad de El Alto se levantan contra la Empresa Pública de Agua y Saneamiento (EPSAS) ya que denuncian que los administradores de la entidad no dan paso a las nuevas conexiones pese a que el agua es un derecho por mandato de la Constitución Política del Estado (CPE).

Varios dirigentes vecinales se presentaron ayer en la Ceja de El Alto para denunciar la dejadez de los ejecutivos de la empresa quienes supuestamente no dan curso a las nuevas solicitudes.

Por ejemplo. El secretario de conflictos de la Fejuve de El Alto, Wilson Alá, dijo que se consolida la falta de atención hacia los vecinos de los 14 distritos. “Estamos muy molestos con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de agua y saneamiento, por la falta de seriedad y profesionalismo en la administración del servicio de agua, la empresa EPSAS no nos escucha y no atiende las demandas de ampliación de la cobertura del servicio en varias zonas del Distrito 8. Presentamos nuestras listas de urbanizaciones que requieren agua y alcantarillado y, los técnicos de EPSAS nos dicen que la unidad de Planificación que está en Villa Fátima no hizo los diseños de los nuevos proyectos. La oficina de EPSAS en El Alto, es una burla, no tiene personal y menos presupuesto para nuestros proyecto”, lamentó el dirigente al anuncian que en horas más estallará en El Alto un conflicto sin precedentes

Por su parte, don Freddy Yujra que es el ejecutivo del Distrito 7, denunció que las obras de construcción de la planta de tratamiento Tacachira está paralizado, “a más de 8 años el proyecto de la Planta Tacachira no avanza y no da solución a los problemas de descarga del alcantarillado sanitario, se tiran la pelota entre EPSAS y la Alcaldía. Pero no es lo único, nos hemos informado que la empresa EPSAS aún es privada y que paga alquileres a SAMAPA y paga impuestos a las utilidades como las empresas privadas que lucran con los servicios, muchos millones de bolivianos que podrían servir para invertir en proyectos de agua y alcantarillad”.

La ejecutiva del Distrito 3 de El Alto Tamara Ibañez, muy indignada denunció que hay racionamiento de agua en su sector a partir delas 9.00 de la noche. “Nosotros trabajamos todo el día en la calle, llegamos con nuestras familias en la noche y ya no hay agua, con que nos vamos a cocinar o lavar las manos para enfrentar el Covid, nuestros hijos pequeños están en riesgo de enfermarse. A quien vamos a exigir que nos den agua, si los gerentes de EPSAS no son de El Alto, no conocen nuestras necesidades, nunca le hemos visto al Ministro del Agua, no sabemos quién es, nosotros hemos luchado para tener un mejor servicio y nos abandonan”.

El dirigente y ejecutivo del Distrito 12 Samuel Ureña, en tono molesto dijo “ya no podemos permitir más que El Alto que luchó por una nueva empresa pública siga sometida al centralismo y el engaño, basta de autoridades foráneas, basta de interventores corruptos e incapaces, nuestra bases exigen atención, en las próximas horas sostendremos ampliados distritales para considerar esta situación que tiene que ver con la vida, el agua es vida”.

Por otro lado, dijo que la Fejuve se declara en emergencia y en cualquier momento los vecinos saldrán a las calles porque están a punto de descubrir que las tarifas subieron sin y presentarán las pruebas correspondientes.

“Por lo pronto estamos en emergencia y las medidas que se tomen no son políticas y menos responde a una u otra FEJUVE, nosotros representamos a los vecinos y ellos tomarán las decisiones sobre la falta de proyectos de agua, elevación de facturas, falta de presupuesto real sobre una población que sobre pasa el millón de habitantes, que vamos hacer con 50 trabajadores que no toman decisiones en El Alto, lo que se determine será responsabilidad de las autoridades del Ministerio de medio Ambiente y Agua”, concluyó.

TRABAJADORES

Trabajadores de EPSAS, que solicitaron no ser mencionados por temor a represalias visitaron El Alteño a objeto de hacer conocer hechos irregulares en la empresa, aseguraron que “el actual interventor Bladimir Iraizos está incurriendo en presuntos hechos de corrupción, está siendo procesado en el ministerio de transparencia, está siendo procesado en el ministerio público, son hechos notorios que debe conocer la población paceña”.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Los trabajadores de EPSAS relataron sobre lo acontecido en EPSAS, “debemos partir del escándalo que sucedió el pasado 26 de febrero del presente, cuando sucedió el cambio de interventores; quien es Miguel Ángel Quispe, por primera vez en la historia de EPSAS se designa a un abogado como gerente Interventor en una empresa que es netamente técnica, ese señor en 51 días de administración ha realizado un descalabro económico técnico financiero contra la empresa, ha empezado con una desvinculación gradual e injustificada de personal de planta