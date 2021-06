Ven que Evo hace caer el caso «golpe» y piden liberar a Añez

Pablo Peralta M. / La Paz

Luego de que se difundió un video en el que Evo Morales cuenta que pidió “cuidar” a Jeanine Añez con tal de que garantice las elecciones de 2020, líderes opositores sostuvieron que el denominado caso “golpe” se cae, mientras que el abogado de la exmandataria pidió su liberación.

En tanto, Morales se estrelló contra “algunos medios”, aunque confirmó la veracidad del video, puesto que dijo que el registro data de mayo de este año.

En el video —difundido por El Búnker y Cabildo Digital— se ve a Morales con militantes que lo rodean, a quienes narra que en un momento dado del gobierno de transición le plantean la idea de “fuera Añez” del poder, y le proponen tres opciones si se consuma aquello: 1) que asuma un militar, 2) que asuma Eva Copa, entonces presidenta del Senado (MAS), o 3) que asuma la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera opción, según Morales, quedó descartada y no se extendió mucho en hablar al respecto. Sobre la segunda, cuenta, sus interlocutores le dijeron que si Eva Copa asumía, al día siguiente él estaría en Bolivia. No obstante, Morales afirma que siendo Copa del MAS no le iban a dejar asumir, además menciona que si esa opción se consumaba “los alteños se iban a pelear por ministerios”, lo que iba a generar disputas internas y, además, con la pandemia y el tema económico de fondo, el MAS iba a perder los comicios, por lo que la opción también quedó descartada.

Sobre la tercera vía, según Morales, le dijeron que si asumía la presidenta del TSJ, no habría más persecución, lo que le permitiría volver al país. Morales dice que les respondió: “Puede ser, pero eso va a ser otra convocatoria” para elecciones, y recuerda que cuando Eduardo Rodríguez Veltzé asumió la Presidencia llamó a nuevos comicios. Por ello, esa opción quedó también descartada.

A final, le preguntan “¿Entonces, qué hay que hacer?”. A lo que Morales -narra- les contestó: “Yo digo: hay que cuidar a Añez, con tal que garantice las elecciones”. Acto seguido, dice, le dieron la razón, pero le plantearon que se debe sacar a Murillo, porque “tanto está molestando”. A lo que Morales cuenta que les respondió: “Cómo vamos a sacar a Murillo pues, si Murillo es el mejor jefe de campaña”.

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que “lo importante de esta declaración es el reconocimiento de la presidencia de Jeanine Añez”.

“Éste es el elemento central de ese documento que no parece que estuviera fraguado, no parece que estuviera alterado el audio, que es lo que habitualmente suele decir Morales cuando hay algo que no le gusta de lo que ha dicho, pero creo que ahí hay que tomarlo como nota complementaria de esta gran patraña de crear una falacia inexistente, una gran mentira de un golpe de Estado que no fue”, aseguró Mesa a Fides.

La senadora Centa Rek, de Creemos, sostuvo que este video “tumba absolutamente la teoría del golpe”, y que evidencia que Morales “estaba desde los márgenes del poder negociando lo que podía aceptar o no en el proceso de pacificación”.

“Entonces, esto muestra que hubo una negociación y que hubo una transición legal, no por lo que diga Evo Morales, sino que se estaba haciendo un proceso, y él marginalmente dialogaba y participa con sus correligionarios”, indicó Rek.

Alberto Astorga, diputado de la alianza naranja, aseguró que con la auditoría de la OEA, la Memoria de la Iglesia Católica y este video “se puede constatar que en Bolivia hubo una sucesión constitucional y que el ‘golpe de Estado’ está cayendo por sí mismo”.

“Sin duda, es una prueba más que el mismo Evo Morales ha permitido y ha estado a favor de la sucesión constitucional de Jeanine Añez. Entonces, ésta es una prueba más de que la teoría de golpe de Estado es totalmente falsa”, aseveró.

Jorge Valda, abogado de Añez, recientemente incorporado al equipo de defensa de la expresidenta, dijo que el video refleja la “verdad incontrastable” de que “nunca existió un golpe de Estado”. Por ello, el jurista anunció que pedirá, de forma inmediata, libertad irrestricta para su defendida y la consiguiente anulación del proceso.

“Un nuevo elemento que se ha dado en las últimas horas es un video que ha sido difundido por los medios de comunicación y las redes sociales, en el cual el señor Evo Morales, a viva voz, refleja claramente que él hubiese aceptado, hubiese admitido a través de la estructura política que maneja, que el MAS, junto con los parlamentarios y en este caso Adriana Salvatierra y Susana Rivero, que la exsenadora Jeanine Añez pueda asumir el mando de país”, sostuvo.

Morales, a través de sus redes sociales, sostuvo que “desesperados ante pruebas del golpe, algunos medios mienten con un video de mayo de 2021 cuando analizábamos la estrategia de la victoria de octubre 2020: pedir renuncia de Añez que se caía sola era un error. Debíamos garantizar la elección. El triunfo con 55,11% nos dio la razón”.

En El Alto critican los dichos de Evo en el video

Página Siete / La Paz

Roberto de la Cruz, abogado aymara y exejecutivo de la COR de El Alto, y Cristian Estevez, concejal de Jallalla, lamentaron los dichos de Evo Morales en un video que data de mayo de este año, en el que dice que si Eva Copa asumía el poder, “los alteños se iban a pelear por ministerios”, lo que iba a generar disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Al escuchar sus palabras de Evo en este video, los alteños y los aymaras estamos indignados, porque nos está diciendo que somos buscapegas, cuando el verdadero buscapegas es Evo Morales”, aseguró De la Cruz.

El exejecutivo de la COR de El Alto agregó que en esa urbe se sienten despreciados por el exmandatario. “Al escuchar sus palabras, los alteños y los aymaras nos sentimos despreciados y discriminados por Evo Morales”, sostuvo.

Cristian Estévez, concejal alteño por Jallala, manifestó: “En el tema de la pelea de los ministerios, yo creo que Evo Morales hacía referencia más al tema de los militantes del MAS, que tantas veces han sido relegados, puesto que siempre han pedido algún ministerio de forma orgánica y nunca se les ha podido cumplir”.