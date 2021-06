Vladimir Putin pidió a los países europeos que reconozcan la vacuna rusa Sputnik V

El presidente ruso negó que utilice el preparado como instrumento geopolítico para ganar influencia y remarcó que tiene “una eficacia del 97 %”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó que utilice la vacuna anticovid Sputnik V como instrumento geopolítico para ganar influencia, al tiempo que expresó su deseo de que los países europeos reconozcan el preparado.

“Sería mejor que los reguladores europeos reconocieran que las personas que están vacunadas con nuestras vacunas no tienen ninguna diferencia con las que fueron inoculadas con la de Pfizer u otras vacunas”, señaló el jefe del Kremlin en una entrevista con las principales agencias internacionales de noticias.

“Está confirmada una eficacia del 97 % (de la Sputnik V) por los expertos. Y tenemos todos los fundamentos para decir que tenemos pleno derecho a ofrecer esa vacuna. Y si el país la acepta es cosa suya”, recalcó el líder ruso.

Recordó que en Europa países pequeños y medianos -entre ellos Serbia y Hungría- optaron por la Sptunik V, que no ha sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Putin calificó de “tontería” las acusaciones de Occidente sobre que la Sputnik V es un instrumento o arma geopolítica para Rusia.

“No tienen ningún sentido estas acusaciones”, recalcó, y sostuvo que en todo caso estas afirmaciones provienen de la “competencia” y de “quienes no pueden reconocer que Rusia no solo es un país de recursos, sino también de alto nivel de educación y de tecnología (…)”.

Sostuvo que el que haya aplazamientos en el registro de la vacuna en Europa está “vinculado con los intereses comerciales” de los fabricantes, porque así “ganan tiempo” frente a los competidores.

Cuando las agencias europeas les dan la autorización para el uso de su vacuna en Europa, en ese momento ocupan ya el mercado con contratos de suministro de largo plazo.

“Entonces ya para nosotros será muy tarde”, admitió Putin, entrar en el mercado de la Unión Europea (UE).

Señaló que Rusia vende su vacuna anticovid ya en 66 países, y que no se rige ahora mismo por las ganancias “sino por motivos humanitarios”.

Al mismo tiempo se mostró dispuesto a hacer también la transferencia de tecnología de la vacuna con Europa.

Putin admitió que la pandemia del coronavirus aún no ha pasado y que hay restricciones todavía en países europeos y en Rusia, por lo que todavía no se han abierto las fronteras con todas las naciones.

“En junio vamos a producir 20 millones de dosis al mes. Tenemos bastante para vacunar a toda la población. Y vamos a alcanzar el 60 % de personas vacunada en Rusia en septiembre”, aseguró.

“Y entonces vamos a hablar del acceso más amplio a nuestro territorio. Y entonces nuestros ciudadanos podrán viajar más ampliamente a otros países, incluso a los europeos”, afirmó Putin.

(Con información de EFE)