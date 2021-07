Abogado del general Terceros dice que declaración de García Linera solo vale si lo hace ante la Fiscalía

Santiestevan considera que la crisis de fines de 2019 era el momento propicio para que las FFAA intervengan y pacifiquen el país.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Jorge Santiestevan, abogado del general Jorge Terceros, investigado por el supuesto Golpe de Estado, respondió a las declaraciones de exautoridades que desvirtuaron las palabras del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Puntualmente, respecto a las declaraciones del exprevicepresiente Álvaro García Linera, en sentido de que fueron mentiras las acusaciones vertidas por el exjefe militar.

«Lo primero es encuadrarse en la situación legal, todas las argumentaciones del general Terceros están judicializadas ante la Fiscalía de La Paz…, todas las testificaciones del general están debidamente judicializadas, no así las argumentaciones que hicieron los exmandatarios implicados de manera pública, ellos para dar veracidad deben presentarse ante las autoridades para testificar y llevar los documentos que los respalden. Entonces, es importante que lo hagan ante la autoridad competente. Mientras tanto las versiones del general Terceros son las que pesan frente a manifestaciones públicas», dijo.

Santiestevan considera que la crisis de fines de 2019 era el momento propicio para que las FFAA intervengan y pacifiquen el país y García Linera no comprende lo que significa la no deliberación para los uniformados. “¿Qué significa la no deliberación para los militares? Implica que los militares, dentro de esa conducta, la organización vertical, una orden superior no se discute, pero no está prohibido para el militar deliberar por sus derechos fundamentales, por la seguridad y defensa del Estado, o sobre la estabilidad del Estado y la protección y seguridad de la sociedad…”, explicó.

Consultado sobre el paradero del general Kaliman, respondió: «Imagínese, quiero hacer notar lo siguiente, el caso está vigente hace siete meses. Uno de los primeros observados para declarar era el general Kaliman, viendo que su propio estado mayor estaba siendo apresado, Kaliman tenía la oportunidad de afrontar su situación o irse del país. Para mí, el general ya no está en el país, obviamente no lo hizo por vías legales»

Asimismo, sobre el rol de Kaliman en la situación de 2019, dijo que como el número 1 de las FFAA ordenó que se presenten los tres comandantes para indicarles que “’Evo esta camino a Chimore para renunciar, en ese caso voy a dar un comunicado’. El hace esa aseveración porque ya sabía que iba a renunciar, era insulso, porque si iba a renunciar ya no era necesario un comunicado”.